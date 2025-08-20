谷月涵喊「年底有上漲空間」台股殺逾636點　法人曝短線支撐力道

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

「台灣先生」谷月涵向外指年底前台股還有上漲空間，不過台股今（20）日開低走低，一度大跌636點，華南投顧董事長呂仁傑認為，台股自從低點漲上來，已經漲了7千多點，獲利了結賣壓順勢出籠無可厚非，加上台指期將在今日結算，才會造成今日漲多拉回，短線可觀察23700點近期外資大量買進區支撐力道。

外電報導，川普政府考慮進一步擴大「補貼換股權」的政策，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）正在研究，是否讓聯邦政府入股那些依《晶片法案》獲得資助的企業，當中就包括台積電，受到此一不確定消息影響，今日開低走低，持續在平盤之下表現，10點半以後跌勢加深，一度挫45元或3.8%，最低報1140元，近午盤仍未回神。

另外，谷月涵接受《財富新鏡界》節目訪問提到，就資金面來看，短期不會碰到風險，美國、台灣市場，都還有上漲空間，有網友解讀為「轉折訊號」。

呂仁傑指出，今日台股跌勢與美國科技股連動性高，主要麻省理工學院（MIT）一個研究單位出具最新報告報導，在AI投資獲利回報有限，加上台股累積漲幅不小，獲利了結賣壓出籠所致，就目前看來，AI族群基本面依然沒有問題。

呂仁傑說，今日盤中跌幅一度達2.4%，而全天成交量推估落在5500～6000億元左右，價量修正幅度的確大了些，這可能與台指期拉低結果有關；接下來幾天可觀察23700～24000點近外資大量區間買進區支撐。

至於，外電報導美國政府可能入股那些依《晶片法案》拿到補助半導體廠一事，呂仁傑是這樣解釋。若以英特爾為例，台積電拿到補助約66億美元，對照台積電1兆美元市值，所取得股權比率約0.55～0.6%，所以不必過度擔憂。

