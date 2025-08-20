台股下跌被套牢　入住「台積電12F山景套房」！一票哭：風好大

▲台積電。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

受到美國政府有意以「補貼換入股」的消息影響，台股今（20日）開低走低，加權指數終場大跌728.06點，以23625.44點作收，跌幅2.99％；台積電（2330）下跌50元來到1135元，跌幅4.22％。投資達人「股添樂」表示，首批入住台積電「12樓山景套房」 的股民出爐了。

投資達人「股添樂」在粉專發文，外媒報導川普政府計畫直接入股透過《晶片法案》獲補助的企業，包含台積電，「意思是給你錢可以，但要給我股票，畢竟美國人不做慈善生意」，消息一出，台積電今日股價下跌，也拖累台股下跌。

股添樂表示，同時也代表首批入住台積電「12樓山景套房」 的股民出爐了，不過目前退房時間未定，「如果你或你的好朋友剛好買在1200塊的台積電，一定要好好培養關係，找機會聊聊他最近看好什麼股票。」

貼文曝光，釣出12樓住戶留言，「山頂風好大」、「昨天心血來潮想進場賺個價差，結果今天就被市場教訓，上了一課」、「我買在哪就跌在哪」、「就是我啊，一買就跌」。不少逃過一劫的網友表示，「昨天邊吃午餐邊賣，嘻嘻」、「1185元就撤了」、「1180跑囉，還好沒多貪」、「昨天出場，今天看戲」。

據了解，美國政府被曝正計劃入股晶片巨頭英特爾（Intel），並可能將台積電、三星等納入潛在標的。經濟部長郭智輝今（20）日出席立法院經濟委員會備詢前受訪時回應，這項消息是剛收到的資訊，必須再研擬並確認細節，「美國若要入股台積電，還沒有那麼快，仍需時間討論。」

