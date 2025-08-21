存股也能年賺20%　國中老師現在放膽買進這3檔

▲郭勝認為，AI是未來投資顯學，需抓緊趨勢才能在市場上獲利翻倍。

圖文／鏡週刊

曾是國中數學老師的郭勝，10年前在因緣際會下拜師學藝，靠投資實現財富自由。他透過敏銳的數字力，發現穩定存股要累積到千萬資產，得花掉數十年光陰；為縮短財富累積時間，他歸納出3招選股進出策略，每年平均報酬率逾20%，且有機會逮住賺1倍飆股，加速存股效率。

「做股票，一定不要隨便聽小道消息，要自己研究做筆記；尤其基本面最重要，選股就要買有護城河的公司。」曾是國中數學老師的郭勝，這幾年將自己的投資心法及實戰經驗歸納傳授，學生從軍人、博士、消防員到公務員；能牢牢抓住軍公教、相對保守派的心，主要原因就在他審慎選股，及嚴謹的資金控管策略。

他開門見山表示，AI是未來幾年投資顯學，一定要抓緊這趨勢，才能在市場上獲利。「現階段AI沒有泡沫問題，但股價會修正，平時做好功課累積相關資訊，才能在機會來時出手，提高投資勝率。」郭勝翻開他的投資筆記，裡面記滿個股資訊；像是哪些個股剛站上月線，線型走強；或營收、產能、訂單表現，都詳細紀錄在他的投資秘笈中。

由於AI趨勢是中長期台股投資神主牌，郭勝挑選個股第1步，必先檢視公司是否吃到AI相關商機。「現在參加任何一場公司法說，筆記兩大重點，一是AI相關營收占比是否持續攀升，另一是產能是否成長。要買到會漲的股票，就要先掌握好這兩件事。」

舉例來說，8月初關稅疑慮撥雲見日後，他開始留意光寶科。「隨著AI算力進化，輝達將啟動電力大革命，將AI伺服器輸出電壓，從目前的54V大幅拉高至800V，台廠合作夥伴僅有兩家，分別是光寶科及台達電。」郭勝表示，上半年光寶科AI相關營收占比達15%以上，全年有機會上看2成，尤其BBU（備援電池模組）產品目前已供不應求。

另一檔近期關注重點股，則是神達。「公司旗下負責伺服器的神雲科技，總營收占比達8成以上；今年又跟甲骨文合作星際之門計畫，訂單滿載，且在美國廠房擴產後，近期又宣布租用兩間新廠房，因應伺服器龐大需求。」他強調，只要專注公司產能，法說會中有提及擴廠、併購及設新廠關鍵字，都值得納入選股池中，持續筆記追蹤。

第2步是觀察籌碼面變化，若投信、外資持續買超1個月，就可先行卡位。「以光寶科為例，主力持續買進已長達1年，外資買進長達11個月；在基本面AI訂單護城河加持，及長線資金青睞下，抱起來就相對安心，也很適合用來存股。」 郭勝說。

另外，像載板龍頭廠欣興，AI應用及營收占比持續攀升，高階ABF載板產能供不應求，公司有意與客戶合資擴廠，預計明年可完成產能擴充。統計自7月中旬以來，投信持續買超欣興逾3.8萬張，在法人資金進駐下，也成了近期郭勝加碼重點。

最後是資金布局策略。「鎖定AI產能擴充、營收占比提高個股後，搭配法人連續買超，就可先投入第1筆資金，參與後市漲幅。直到漲多拉回修正，股價守住前波起漲點位置，就可在盤整期間投入第2筆資金，切記看好的個股要分多批進場，不要一次全押。」郭勝強調，懂得分散資金風險，就是站在有利的位置。



