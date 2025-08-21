中信銀、統一集團發行Uniopen聯名卡　首年發卡量衝刺百萬張

▲中信銀Uniopen聯名卡喊出首年百萬張發卡量。（圖／巫彩蓮）

中信銀行積極拓展場景金融經營，今（21）日宣布攜手統一企業集團，隆重推出「中國信託uniopen聯名卡」，雙強結盟跨品牌聯手，以「服務共營、場景串聯」策略，整合統一企業集團旗下30個品牌場域，結合支付、數位與生活場景，打造全臺最大零售金融生態圈，中信銀行董事長陳佳文預期，發卡第一年發卡量100萬張，二～三年內到300萬張。

今日舉行的「中國信託uniopen聯名卡」上市記者會，由統一企業集團董事長羅智先、美麗事業董事長高秀玲及中信銀行董事長陳佳文、總經理楊銘祥出席。陳佳文表示，中國信託與統一企業集團合作深厚，自2001年第一臺中信銀行ATM進駐統一超商，便開啟生活結合金融的契機，「中國信託uniopen聯名卡」因應消費者需求而生，藉由跨場域品牌聯手策略，更可深化場景金融與會員經營。

為貼近消費者日常需求，「中國信託uniopen聯名卡」訴求「一卡陪伴你生活每一天」，使用場域涵蓋統一企業集團旗下30個品牌、近10,000個據點，橫跨日常食衣住行娛樂等生活場景，即日起至今年12月31日止，持「中國信託uniopen聯名卡」於統一企業集團旗下品牌消費，除了可享OPENPOINT 3%回饋，更創新導入「品牌數加乘回饋」機制，每增加一個集團品牌消費，當月指定消費加碼回饋1% OPENPOINT，舉例來說，登入中國信託行動銀行APP（簡稱「中信銀行APP」）領取優惠券後，當月只要於兩個集團品牌消費，該月指定消費每筆皆可獲得4%回饋，最高回饋上限可達7%。

除此之外，家樂福錢包綁定「中國信託uniopen聯名卡」單筆消費滿額再加碼回饋4%現金折價券；因應海外旅遊需求，卡友於指定國家消費則最高可享OPENPOINT 11%回饋。品牌卡友日專屬優惠則包括DREAM PLAZA與統一時代百貨台北店與夢時代購物中心停車優惠、康是美實體店鋪及網站購物滿新臺幣988元回饋OPENPOINT 120點、星巴克大杯以上飲料好友分享、家樂福1元加購超值好物等專屬權益，提供卡友生活天天有優惠，處處享回饋，打造真正「生活一卡搞定」的便利體驗。