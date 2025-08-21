鼎新、友上、偉勝三方技術合作亮相自動化展　打造AI+未來智造場景

▲鼎新、友上、偉勝三方技術合作亮相自動化展。（圖／鼎新提供）

記者高兆麟／台北報導

企業數位轉型平台商鼎新數智、地面型物料搬運系統開發公司友上科技與自動化乾燥設備廠偉勝乾燥，於「2025台北國際自動化工業大展」聯合展出，以「AI³ 驅動智造，實現永續」為主題，展現三方技術合作成果，包含AI智慧決策、AMR自主搬運與節能乾燥設備的協同應用，讓AI Agent實現智慧決策和任務執行。現場體現以IT×OT數據為基礎，運用AI Agent智能體實現智慧製造的新解方，加速企業邁向高效、低碳且具韌性的智慧運營模式，落實永續發展願景。

過往製造業IT與OT系統多由不同供應商建置，加上各工廠生產流程與設備型態各異，導致融合難度高、成本負擔重。如今，隨著AI技術日益成熟，具備IT邏輯理解與OT現場感知能力，並能主動驅動任務的智能體AI Agent，為此挑戰帶來換代解題思路。順應此趨勢，此次聯展鼎新、友上、偉勝開展突破性合作，推出市場上少見的「IT×OT+AI Agent」完整智慧製造解決方案。以現場展示的「急單排產」場景為例，在滿足關稅毛利風險、客戶交期以及低碳政策的多重要求下，智能體能依據客戶信用狀況、歷史訂單、設備效能、物料庫存與人力資源等資訊，推薦最適接單和生產策略，並驅動排程計畫、物料採購、設備參數調整等任務，助力未來企業實現雙內核運作模式：快任務數據自決，即時反應與執行；慢任務以大模型運算融合知識經驗，提供人最佳建議。

鼎新「多智能體運行平台」形同「工廠的智慧大腦」，貫通IT（如ERP、MES）與OT（如感測器、AMR、乾燥設備）數據，協同友上的自動化搬運與MCS系統，以及偉勝搭載AIMS人工智能管理系統的節能乾燥設備，讓Edge AI能即時融合異質資訊、推演最佳方案並驅動跨系統任務執行。友上展出的AMR整合機械手臂、搭載自主研發之MCS系統，可在鼎新「設備助理」支援下，實現異常即時排除與智慧調度，提升搬運效率與現場應變彈性；偉勝的AIMS系統則如同內建的智慧監工，依物料與環境條件智慧調整乾燥策略，像老師傅般精準控溫，並具備驅動熱能再利用、氮氣節流與有機溶劑回收三大功能，兼顧穩定製程、節能減碳與ESG合規目標。

三方此次技術合作，不僅實現設備間資訊無縫互通與調度自動化，更將智慧決策能力延伸至製造現場執行，打造「AI自主化智慧工廠」，進一步推動企業建立AI協作型團隊，加速邁向自主決策、靈活高效且具永續競爭力的營運新階段。

瞄準智慧工廠轉型需求，本次聯展不僅展示了AI應用的前瞻性，更呈現出和製造業IT與OT深度融合的可行模式。鼎新數智、友上科技與偉勝乾燥工業透過聯合開發與真實場域模擬，提供一套「可落地、可擴展」的智慧製造解決方案，協助企業跨越構想與實踐的落差，以AI能力貫穿IT與OT，深化ESG與AIoT雙軸轉型，讓企業在不改變既有流程之下，快速感受AI效益。

鼎新數智製造事業群副總裁黃昱凱表示：「未來企業中的人、智能體與智能設備，將開創全新的協作關係。鼎新多智能體運行平台可依任務目標情境，靈活調度三類智能體：統籌任務與人機協作的『指揮官』、累積經驗強化判斷的『專家』，以及執行任務的『分身』，AI Agent和人類並非取代關係，而是經由人的授權執行、規劃和決策建議的價值閉環，以補人力和能力之不足，這將推動智慧製造和未來企業邁向全新運行模式。」

友上科技總經理羅文保表示：「智慧製造已是未來發展趨勢，友上科技秉持著不斷創新以協助客戶達成目標之信念，多年來深耕於工廠搬運自動化與製造流程智慧化，藉由不斷導入最新科技，協助客戶持續提昇智慧製造之能力。如今，AI技術已經逐步深入各個工廠應用中，友上科技也期許未來與客戶及戰略夥伴持續合作，帶給客戶更好的服務與價值。」

偉勝乾燥總經理陳玟翰表示：「未來自動化工廠的核心在於如何提升效率並減少人力重複性工作，同時兼顧節能減碳。乾燥製程是決定產品品質穩定度與完美度的關鍵環節，偉勝致力於讓烤箱成為智慧製造中不可或缺的推手。透過智能自動化乾燥設備的導入，不僅能提升能源使用效率，更能整合多品牌設備，協助企業建構高彈性的智慧工廠，實現綠色智造與永續經營的願景。」

三方也預告，未來將持續深化合作，創造更豐富多元的智慧應用場景，擴大AI實質落地效益，讓AI數位員工成為日常緊密協作夥伴，「用數據和智能技術創新生產力」，助攻製造業轉型升級，邁向永續未來。