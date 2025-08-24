ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

美國對中國製船舶10月中開徵港口費　東方海外提出警語

▲中遠海運與東方海外船隻在高雄港裝卸狀況。（圖／記者張佩芬攝）

▲中遠海運與東方海外都須設法將中國在造船隻調離美國線。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／綜合報導

美國將在今年10月14日開始，對於中國建造的船舶開始徵收額外的港口費，香港東方海外(國際)上周五(22)公布的書面財報中，提及美國對中國承運商徵收的額外港口費將對集團產生相對較大的影響，但未說明細節與影響程度，對此業界高階指出，東方海外所屬海洋聯盟有1400多艘貨櫃船，調度非中國建造船舶航行美國應該沒有困難。

東方海外已經是中遠海運的子公司，與中遠、達飛及長榮海運同屬海洋聯盟，雖然東方海外仍獨立經營，但是在Alphaliner的船隊統計中，東方海外船隻已併入中遠合計。達飛是全球第三大貨櫃船公司、中遠第四大、長榮第七大，到今年8月初，擁有的貨櫃船分別為681、529與228艘，合計1438艘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

達飛財務長費南德茲今年5月中曾公開表示，達飛海運船隊中，中國製船隻不到一半，公司將透過調度船舶以規避相關費用，聯盟成員也會透過類似方式調整營運以降低影響，但他並未對海洋聯盟可能的影響做出說明。美國原計畫隊有在中國造船的船公司都要祭出港口費，但經各方強烈反對，修訂為有彎靠美國港口才計費。

海運專家Lars Jensen估算，一艘約1.3萬箱(20呎櫃)的中遠海運貨櫃船，其淨噸約為65,000噸。以每淨噸收50美元港口費計算，每次航行須繳納約325萬美元，相當於每箱約250美元(若滿載)。至2028年時，將增至每次約840萬美元，或每箱約646美元。


非中國籍船隻，但在中國建造的船舶，其每次航行費用為每淨噸18美元或每貨櫃120美元，以較高者為計，每年最多收費5次。1.3萬箱貨櫃船淨噸約60,000噸，每次靠港108萬美元；按櫃數計算156萬美元，以156萬美元作為應付費用。在2028年，以每櫃為基礎來計算的話，相同規格的船舶每次靠港的收費將會是325萬美元，或每箱250美元。

世界航運理事會(WSC)總裁兼執行長Joe Kramek從船公司的角度，對於美國針對中國製造和中國營運船舶的港口費政策提出了看法，他表示，儘管該政策旨在提振美國造船產業，實際上可能對美國進出口商(特別是製造商與農民)造成長期成本壓力，難以達成政策目標。

其中一個關鍵問題是如何計算費用。由於費用是以淨噸位(貨物空間的內部容積)為基礎，因此即使船隻並非滿載，船公司也可能面臨高昂的成本。

Kramek 還指出，運費和法規的變動造成了不確定性，迫使船公司和託運人在幾乎沒有通知的情況下不斷調整。他表示：「搖擺不定的關稅與政策使市場缺乏供需平衡，增加了長鞭效應的風險性，進而衝擊全球航線的穩定性。」

為了推動未來發展，他強調長期規劃的重要性，制定10至15年的美國海事戰略，包括造船廠投資、人才發展與產業產能建設，對於建立韌性是至關重要的。

東方海外今年上半年凈利潤為9.54億美元，高於2024年同期的8.33億美元。與2024年上半年的46.5億美元相比，2025年上半年的收入也增長了48.8億美元。

OOCL強調了商業環境中持續存在的地緣政治和貿易關係的不確定性。航運業是高度動態的，一切皆有可能。持續的政策不確定性、紅海的發展、新船的持續交付、全球經濟的變化以及環境法規的逐步收緊，都可能對整體市場發展產生深遠影響。

美國對中國承運商徵收的額外港口費將對集團產生相對較大的影響。另一方面，隨著全球貿易模式變得更加區域化，市場可能會出現分歧，或者由於供應鏈的擴展或重組而可能出現延遲的響應，所有這些都可能為航運公司創造機會，以完善其在細分市場的策略。

關鍵字： 美國中國製船舶開徵港口費東方海外警語

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

推薦閱讀

自由貿易港區防範洗產地違規轉運　罰款上限擬十倍增

自由貿易港區防範洗產地違規轉運　罰款上限擬十倍增

近期美國實施新關稅政策，為避免外國貨品經由我國自由貿易港區違規轉運出口，也就是透過洗產地規避高額關稅，交通部已研擬自由貿易港區設置管理條例修正草案，擬將貨物產地通報及產地標示不實之違規行為，現行最高處罰新台幣30萬元罰鍰比照貿易法提高至300萬元。該案估計完成行政程序開始生效約需半年時間。

2025-08-24 16:21
美國對中國製船舶10月中開徵港口費　東方海外提出警語

美國對中國製船舶10月中開徵港口費　東方海外提出警語

美國將在今年10月14日開始，對於中國建造的船舶開始徵收額外的港口費，香港東方海外(國際)上周五(22)公布的書面財報中，提及美國對中國承運商徵收的額外港口費將對集團產生相對較大的影響，但未說明細節與影響程度，對此業界高階指出，東方海外所屬海洋聯盟有1400多艘貨櫃船，調度非中國建造船舶航行美國應該沒有困難。

2025-08-24 15:34
京晨科小賣股神巴菲特公司持股賺500萬　砸逾2862萬增持台積電

京晨科小賣股神巴菲特公司持股賺500萬　砸逾2862萬增持台積電

上櫃安全監控廠京晨科今（24）日公告，賣股神巴菲特所創波克夏持股4股獲利新台幣近500萬元，同時以每股1145元、總價2862.25萬元的金額買入台積電（2330）25張。

2025-08-24 14:19
中國信託銀行董事傳授親子財商知識　文薈館變身超人氣理財遊樂園

中國信託銀行董事傳授親子財商知識　文薈館變身超人氣理財遊樂園

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）持續精進公平待客具體作為、推廣普惠金融教育，中國信託銀行董事鄭泰克、王正新、趙國帥、施光訓偕同中信銀行獨立董事楊聲勇及劉長春，於昨（23）日出席中國信託文薈館（簡稱「文薈館」）「理財遊樂園—開啟聰明理財力」特展活動，與近百位小朋友傳授存錢、花錢與防詐的重要觀念，展現中信銀行董事對扎根金融教育的行動力。

2025-08-24 13:38
加油注意！明起汽油小漲0.1元　柴油漲0.4元

加油注意！明起汽油小漲0.1元　柴油漲0.4元

台灣中油公司自明（25）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元及0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.3元、95無鉛汽油每公升28.8元、98無鉛汽油每公升30.8元、超級柴油每公升26.2元。

2025-08-24 12:01
英特爾走下神壇靠川普政府入股救援　紐時：5大決策釀災

英特爾走下神壇靠川普政府入股救援　紐時：5大決策釀災

曾經是全球半導體霸主的英特爾，如今竟要靠美國政府出手救援。《紐約時報》直言，這家矽谷傳奇公司從科技標竿淪為「政府專案」，最終由川普政府入股10%，成為2008年金融危機後少見的大規模國家投資。報導盤點英特爾的五大錯誤決策，點出其衰落關鍵。

2025-08-24 10:28
iPhone 17印度製受阻！鴻海召回300名中國工程師　台籍好手遞補

iPhone 17印度製受阻！鴻海召回300名中國工程師　台籍好手遞補

iPhone 17在印度生產受阻！蘋果主要組裝夥伴鴻海科技集團在印度擴展版圖再度受阻。據《彭博》報導，鴻海集團近日從其位於印度南部泰米爾納德邦的裕展科技工廠撤回約300名中國籍工程師，並祕密調度台灣工程師遞補，這是數月內第二次進行類似人員調整。

2025-08-24 09:11
碳費、碳關稅制度上路　淨零轉型企業迎來結構性機會

碳費、碳關稅制度上路　淨零轉型企業迎來結構性機會

全球政經局勢波動，ESG投資面臨嚴峻考驗。美國總統川普重返白宮後，再度宣布退出《巴黎協定》，並以關稅政策衝擊全球經貿格局，同時縮減氣候變遷研究經費與監管力道，使得市場對全球淨零承諾的信心再度動搖。然富邦投信指出，碳費與碳關稅制度已在全球鋪展，企業若不積極轉型，恐承受成本壓力與國際競爭劣勢；反之，聚焦淨零轉型的企業，將在政策驅動下迎來結構性機會。

2025-08-24 06:05
聯電、世界晶圓代工廠腹背受敵　半導體關稅與中國大擴產夾擊

聯電、世界晶圓代工廠腹背受敵　半導體關稅與中國大擴產夾擊

美國高關稅衝擊台灣晶圓二線廠，但真正威脅來自中國補貼與產能爆發。22/28奈米成熟製程快速追趕，價格戰壓力升高，台灣二線晶圓廠營運承受長期挑戰。

2025-08-24 06:00
台美關稅談判籌碼出爐？　經部澄清「非事實、從未提供相關資訊」

台美關稅談判籌碼出爐？　經部澄清「非事實、從未提供相關資訊」

有關媒體報導「收到經濟部內部資訊，美國提出取消農產與水產、汽車及附屬產品關稅」一事，經濟部今（23）日發澄清稿指出，「未有報導所敘相關文件及訊息，且從未提供相關資訊給媒體，媒體在未向本部查證下所做的報導均非事實。」

2025-08-23 15:55

讀者迴響

熱門新聞

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

最強鐵飯碗「事假全薪、月薪7萬」！30年員工捨不得退休

iPhone 17印度製受阻！鴻海召回300名中國工程師　台籍好手遞補

準時上下班、同事人超好！妹子1原因想離職

聯電、世界晶圓代工廠腹背受敵　半導體關稅與中國大擴產夾擊

軍公教明年不調薪「怕社會觀感不佳」！公務員炸鍋

鴻海多頭列車續航！分析師建議「續抱」　下階段挑1年前高點

高息ETF「卸妝」定勝負！分析師盯總報酬　評00919底氣足夠

三商壽求售傳採「邀請制」　3金控1壽險獲邀

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366