共信-KY肺癌新藥　通過中國醫保「雙目錄」形式審查

▲共信-KY總經理林懋元。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

共信醫藥（共信-KY，6617）今（25）日表示，自主研發並已在中國上市的肺癌新藥普羅先安（甲苯磺酉先胺注射液，PTS-302）順利通過2025年中國國家基本醫保藥品目錄初步形式審查，並且是少數同時通過商業健康保險（簡稱“商保”）創新藥目錄初步形式審查的品項，接下來將進入專家評審、談判競價與價格協商等流程，若一切順利，就能正式納入醫保「雙目錄」，快速擴大銷量，助攻營收大幅倍增。

中國基本醫保目錄每年動態調整一次，今年計有534個藥品通過形式審查，數量超過去年。而為擴大覆蓋基本醫保無法承受的範圍，今年首次增設商保創新目錄，並有121個藥品通過形式審查。商保創新目錄主要強調創新程度高、臨床價值大且對患者有顯著效益的創新藥。本次醫保採「雙目錄」併行，可針對不同支付能力的病患提供全面保障，同時提高藥品的可及性及市場競爭力。

基本醫保向來是中國醫藥品的最大買家，各家業者無不以進入醫保目錄為重要目標。根據官方資料，去年基本醫保參保人數達13.27億人，醫保覆蓋率維持在95%，基本醫療保險基金總支出達2.97兆人民幣。此外，中國去年的商業健康險原保費收入達9,773億人民幣，年增8.2%，由於中國政府正建構多層次醫療保障體系，積極推動商業保險發展，伴隨著人均收人的成長，中國的保險市場潛在巨大成長空間。

共信-KY總經理林懋元表示，普羅先安是少數同時通過醫保、商保初步形式審查的創新藥，顯見普羅先安在治療中央型肺癌嚴重氣道阻塞（MAO）疾病領域的優越性，獲得初步肯定，並取得參與醫保「雙目錄」後續審查流程的資格。

林懋元進一步表示，普羅先安自取得中國一類新藥藥證上市銷售以來，成功打入200家以上含三甲等級醫院，擁有超過2,000次處方治療經驗，不僅協助病患緩解惡性氣管阻塞，改善呼吸功能，也為公司帶來穩定的營收成長，未來若能順利叩關醫保「雙目錄」，代表中國逾13億人將可同時享有醫保與商保給付普羅先安，預期市場空間將以倍增速度擴增，有助推升營收出現爆發性成長。