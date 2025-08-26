泓德能源總座涉收賄案百萬交保　公司正式聲明曝光

▲泓德能源董事長謝源一（左）、總經理周仕昌（右）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

泓德能源（6873）25日晚間發布重訊公告，表示檢調單位於114/08/25至本公司進行調查及搜索，經了解，為北檢追查經濟部綠能科技推動中心（綠推中心）前副執行長鄭亦麟涉嫌收賄案，泓德能源總經理周仕昌100萬元交保、會計師鄭涵80萬交保，均限制出境出海，對此泓德能源今日正式聲明，表示本公司全力配合檢調單位進行相關調查作業，協助釐清案情。總經理周仕昌依法接受調查，並已交保請回，恢復正常工作。

泓德能源表示，公司自2016年成立至今，始終秉持誠信原則並遵循法令，並嚴格要求所有同仁在執行公司業務時遵守法令規範，不允許任何違法違規行為。就2025年8月25日檢調進行調查及搜索一事，本公司全力配合檢調單位進行相關調查作業，協助釐清案情。總經理周仕昌依法接受調查，並已交保請回，恢復正常工作。本案已進入司法偵查程序，本公司將靜待司法調查結果。

泓德能源強調，本公司營運一切正常，本次調查對本公司財務及業務無重大影響。本公司持續榮獲國際資本市場的肯定，不僅入選《富比士》2025年「亞太最佳中小企業200強」，成為唯一登榜的台灣綠能企業，同時也獲全球最大主權基金，挪威主權基金大幅加碼投資，創下今年台灣能源產業類別中的最高投資金額，充分展現國際資本市場對泓德能源長期成長性與財務表現的高度信任。