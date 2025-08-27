ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

00881台日跨境連結ETF　9／12日東京證交所掛牌

▲▼日股。（圖／路透）

▲日股示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

台灣資產管理業傳捷報！日本東京證交所8月25日正式公告，核准日本大和資產管理公司上市「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數」，預計9月12日於日本東京正式掛牌，國泰投信表示，「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數」ETF追蹤的就是「國泰台灣科技龍頭ETF(00881)」，未來日本投資機構及散戶市場都可透過00881的跨境連結ETF投資台股市場，為壯大台灣資產管理規模再下一城。

國泰投信表示，此次與大和資產管理公司合作，最大因素是台股過去幾年來的漲幅在全球主要金融市場中數一數二，最為人所知的即是護國神山台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科等（2454）大型AI科技巨頭，台灣科技國家隊的實力堅強，已是全球金融市場投資的重要標的，加上台灣ETF蓬勃發展，僅2024年就有33檔新掛牌，整體ETF規模相較2023年更是成長超過6成之高。截至今年上半年，國泰投信ETF總規模已達1.1兆元，ETF總受益人數超過300萬名，所發行的ETF多達37檔，橫跨台股高股息、海內外市值型、科技主題型，也有多樣化債券型ETF可供投資人選擇，為台灣ETF發行史屢添佳績。

國泰投信投資長鄭立誠表示，國泰投信ETF研究團隊觀察到日本經過失落的30年，現在日本境內的年輕族群，已開始逐漸意識到投資理財的必要性，其ETF市場潛力極大，而大和資產管理和國泰同樣成立超過一甲子，管理規模逾30兆日圓，為日本投信業的領導品牌，此次正是瞄準台灣科技業的長線商機，才會對00881情有獨鍾，作為台日首發的跨境ETF，其追蹤指數的獨特編制規則是重要因素，指數篩選先進通訊科技產業鏈，且具足夠流動性及符合獲利條件之前30大股票，表彰先進通訊科技產業鏈中台灣上市龍頭股票組合的投資績效表現。

00881精選的30檔成分股皆為台灣科技代表品牌，前十大成分股包括台積電、鴻海、聯發科、台達電（2308）、廣達（2382）、智邦（2354）、聯電（2303）、台光電（2383）、奇鋐（3017）及緯創（3231），產業中的AI供應鏈超過9成，與輝達相關的也有8成，蘋果供應鏈則高達7成，未來AI預期至少5-10年以上的榮景，隨著終端應用爆發掀起換機潮，有台積電、鴻海與聯發科等科技龍頭加持，00881就是鎖定台灣AI商機的重要標的首選。

00881經理人蘇鼎宇表示，台股自四月關稅風暴以來，呈現震盪向上格局，待第三季關稅明朗後，第四季可望回歸基本面表現，00881今年以來隨著台股重回高點，ETF同樣表現傲人，在同類型基金中展現優異績效，今年以來以及近六月的報酬率皆排名第一，繼台積電在日本熊本設廠後，未來日本投資者更可透過00881的跨境連結ETF，進一步強化台日科技鏈結，也能吸引資金挹注台灣產業穩健發展，對擴增ETF規模有巨大信心。
 

