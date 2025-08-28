4月股災前夕提前減碼　億元達人揭不蝕本祕訣

▲蘇松泙強調，不蝕本才能長期存活在市場裡。

圖文／鏡週刊

賺錢容易守錢難，有平民股神稱號的蘇松泙身家破億，每年卻僅拿千萬元進股市，且讓他出手加碼得先獲利；舉例來說，投入10萬元本金入市後，想再加碼10萬元，得先賺到2萬元，原因是就算隔天跌停，還能保住本金和加碼金。

蘇松泙不看基本面、技術面及籌碼面，卻能每年在股海裡撈金；採訪當天，他打開手機APP，追蹤名單有30檔，裡頭6檔漲停，其中4檔是他的持股，他笑稱自己很會「猜」會漲停的股票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到近期「猜」對的戰役，就發生在4月股災前夕，蘇松泙提前將市值5,000萬元的投資組合降低至500萬元，所以關稅大刀砍下來，人人受傷慘重，但他帳面虧損僅80萬元。「那段時間手中持股淨值遲遲無法突破，依照經驗，通常是股市要跌的徵兆。我的做法是把投資組合裡不會漲停、不會破新高的股票出脫。」

買高賣更高，擅長操作強勢股的蘇松泙說，贏錢的前提是「不蝕本」，而他的做法是：要加碼，就要先獲利。他以本金加上加碼金的10%作為獲利金額，舉例來說，投入10萬元本金入市後，想再加碼10萬元，得先賺到2萬元（20萬元＊10%），原因是，台股一天最大虧損是10%，若已先獲利，就算隔天跌停，也能保有本金和加碼金；但如果持續虧損，就得抽回加碼金，等到下次獲利再投入。

另外，抱強勢股必注意「量」的變化，才能不蝕本，「一旦感覺賺錢速度、幅度慢慢趨緩，或是股價狂噴幾天後出現大量，就該抽出本金，或是分批減碼。」

「蘇老師操盤招數多，策略非常靈活，學會一兩招就能賺到錢，幫助很大。」學生李婧華說，他和其他股票名師不同之處在於經驗豐富，股市的各種狀況他都看過。

學生林小姐分享，為了向「平民股神」看齊，每天也跟著抄股價，「真的越抄越有感，慢慢能摸索出個股的股價特性，越來越能理解老師所說的『盤感』。」

事實上，蘇松泙早期曾靠基本面選股買進華國飯店（已下市），「當時想法很單純，只要飯店有客人就有收益。」沒想到那次重押150萬元，以漲停價買進，之後卻以跌停價被迫賣出，「我有被嚇到，所以更注意股票價量變化，及如何確保不蝕本，之後勝率更高了。」

值得一提的是，即使身家破億，蘇松泙每年也只會拿出千萬元作為「操盤金」，「保本非常重要，多賺的就拿去買土地或自住房。」事實上近10年來，他的持股都不超過總資產的30%。



更多鏡週刊報導

達人理財／土法煉鋼找強勢股 平民阿伯手抄股價50年滾億元

阿伯煉股成金1／抄股價50年練盤感 平民阿伯靠強勢股滾億元

阿伯煉股成金2／見3情境伺機進場 平民股神雙胞胎戰法實戰解析