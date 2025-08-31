ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

▲▼今(10)日起民眾可至指定金融機構(含郵局)設置貼有「全民共享普發現金」識別貼紙的ATM領取6000元現金,普發6000元。（圖／記者李毓康攝）

▲ATM領取普發現金1萬元的模式，有望參考前次民眾至指定金融機構(含郵局)設置貼有「全民共享普發現金」識別貼紙的ATM領取6000元現金措施辦理。圖為普發6000元資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

普發現金1萬元入手方式，有望比照112年時期全民領6000元的模式進行，由於此次普發現金每人1萬元、加上13歲以上民眾皆可透過ATM領現，依前次發放經驗推估金融機構自動櫃員機（ATM）逾2.85萬台ATM將迎來超過500億元金融操作業務。

依財政部統計資料顯示，當年2348萬領錢的民眾中，共透過5大管道拿到錢，依序是登記入帳、ATM領現、直接入帳、郵局領現與特定偏鄉居民及收容人造冊發放等。

雖然金管會統計至今年6月底資料，目前全台ATM裝機數高達3萬3287台，但112年參與ATM普發現金的金融機構僅15家，合計2萬8504台，較前次發放多出逾2000台ATM支援，以中信銀7675台最多、國泰世華銀5390台居次、台新銀4309台、中華郵政3190台。

另外，11家銀行ATM雖未達1500台，也將投入支援領1萬元現金的行列，包括台灣銀行（761台）、土地銀行（645台）、合作金庫（1171台）、第一銀行（542台）、華南銀行（659台）、彰化銀行（637台）、兆豐銀行（561台）、台企銀（404台）、玉山銀行（1373台） 、元大銀行（519台）、永豐銀行（632台）。

執行細節如下：

登記入帳：逾935萬人
採取登記入帳的人高達39.8%，為5大管道中使用最多的族群，112年3月22日時開放登記，不少人抱著先搶先贏的心態湧入登記平台，盛況空前。

普發6000元時財政部曾設立全民共享普發現金登記網站（https://6000.gov.tw）與普發現金宣導網站（https://pro.6000.gov.tw）及1988客服專線，目前皆已退場，未來適用網域、客服諮詢電話及AI線上問答服務起始與退場時間，仍待政府單位進一步公告。

ATM領現：逾570萬人
透過ATM領現的民眾高達24.3%，民眾可前往政府指定金融機構的ATM，插卡並輸入相關程序後，即可領取現金。

若依普發現金6000元模式，當年112年4月10日起才開放領現，不過一樣只能領到10月31日，當時全台支援普發現金作業的ATM皆貼上「全民共享普發現金」識別貼紙的ATM，提供民眾確認，此次也有機會比照辦理。

為了避免未成年人不知自己有領取普發現金的權利，財政部也曾向外說明，未滿7歲兒童應由父母或監護人代領、滿7歲至未滿13歲兒童及少年可選擇用自己帳戶領取或用父母或監護人帳戶代領

13歲以上少年領取方式一樣有登記入帳、ATM領現及郵局領現3種管道，如果有金融機構帳戶及提款卡，可用自己的帳號或提款卡採登記入帳或ATM領現；如果沒有自己的金融機構帳戶及提款卡，可攜帶健保卡至郵局臨櫃領取，也可委託他人持本人健保卡及受託人具照片身分證件正本領取。

直接入帳：約有425萬人
當年占比18.1％，特定族群可免去登記手續，包括勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼、公費就養榮民等，政府將直接匯入帳戶。

郵局臨櫃領現：412萬餘人
當年占比17.6%，要攜帶身分證、健保卡或居留證，到郵局臨櫃辦理，即可當場領現。

特定偏鄉居民及收容人：約5萬人
當年占比0.2%，以造冊方式核對發放

立法院29日三讀通過攸關普發現金、擴大產業支持的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》修正案，其中普發現金1萬元的政策尚待總統賴清德公告，行政團隊需要等特別預算公布後1個月內開始發放，作業時間估長達7個月，有機會遇到入帳、領錢「跨年」的現象。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

