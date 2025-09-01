台股漲多拉回！法人：類股輪動架構健康　降息創造資金行情空間

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

上周五（29日）美股四大指數收低，輝達（NVIDIA）、台積電ADR跌幅達3%，今（1）日台股震盪拉回，暫時失守2萬4千點，國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，指數漲多就存在拉回的壓力，目前指數依然維持類股輪動架構，而且AI趨勢依然看好，而9月聯準會降息也為資金行情創造出空間。

蔡明翰分析，今日盤面以漲多PCB族群，出現較明顯拉回，這一陣子中小型股表現優於大型股，代表現大盤類股輪動態勢不變，由於中小型股性往往比較活潑，股價漲幅也會比較大，但回檔起來也會比較深，適合短線手腳快的投資人，至於中長線投資人還是比較適合大型權股股。

上周邁威爾（Marvell）美股股價暴跌18%，主因是其資料中心業務未能達到市場預期，蔡明翰說，邁威爾主要業務是後端客製晶片部份，而輝達則是是伺服器前端，以輝達財報表現，AI前端伺服器表現依然強勁，只是需求尚未進入後端客製化，因此不能單就Marvell財務來解讀AI發展趨勢。

由於美國通膨數據獲得控制，市場預期9月有可能降息，蔡明翰認為，今年9月架構可能複製去年，一旦美國降息維持資金寬鬆，台股依然會維持類股輪動架構。



