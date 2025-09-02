日本Rapidus傳2奈米邏輯密度與台積電N2相當　大勝英特爾18A

▲日本半導體國家隊Rapidus宣布2奈米晶片試產。（圖／取自Rapidus官網）

記者高兆麟／台北報導

根據外媒wccftech報導，日本 Rapidus 正在推進其 2奈米製程，其邏輯密度首次被揭露出來，而且與台積電的 N2 相當。

報導指出，日本 Rapidus 有望在 2nm 競賽中與台積電競爭，因為它們實現了相同的邏輯密度，Rapidus 在過去幾個月中大受歡迎，主要是因為該公司是日本領先的半導體公司。 NVIDIA 也表達了興趣。該公司正在準備其尖端的 2nm 製程，名為「2HP」。

根據爆料者@Kurnalsalts分享的資訊，2HP 的邏輯密度將與台積電的 N2 相近，更重要的是，它將遠遠超過英特爾的 18A。這表明 Rapidus 的製程可能成為目前最具競爭力的製程之一，並成為半導體領域的未知領域。

資訊顯示，Rapidus 2HP 的邏輯密度將達到 237.31 MTr/mm²，與台積電的 N2 相當，後者目前據稱的密度為 236.17 MTr/mm²。爆料還分享了達到此邏輯密度所需的單元庫，包括一個 HD（高密度）庫，單元高度為 138 個單元，間距為 G45。鑑於 N2 和 2HP 的密度相近，這表明這兩個節點都是 HD 類型的單元，旨在實現最大邏輯密度，並且最終解決方案發布後晶體管數量可能也相近。

儘管英特爾的製程尺寸相對較小，但該公司聲稱其 18A 的密度為 184.21 MTr/mm²，這主要是因為英特爾使用了 HD 庫對 18A 進行基準測試。由於英特爾專注於效能/功耗指標，因此更高的密度並非該公司的最終目標，尤其是在 18A 主要用於內部使用的情況下。

現在，Rapidus 的 2HP 密度數據無疑表明該公司正在半導體產業邁出重大一步。更重要的是，這家日本公司採用了單晶圓前端製造，這是一種獨特的實施方案，專注於對有限的產量進行調整，然後逐步擴大改進規模，以獲得更好的最終結果。該公司的 2nm PDK 將於2026 年第一季向客戶提供。