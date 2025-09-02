快更新！　解壓縮軟體WinRAR曾遭「嚴重零時差」攻擊

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲資安，駭客，電腦，網路。（圖／記者張一中攝）

▲駭客入侵示意照。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

國家資通安全研究院提醒民眾，知名壓縮軟體WinRaR近日嚴重漏洞(CVE-2025-8088)曾在修補程式釋出前遭駭客利用發動「零時差攻擊」。駭客會透過夾帶惡意壓縮檔的電子郵件，引誘收件人解壓縮後觸發惡意程式，進而竊取資料或遠端控制電腦。資安院呼籲民眾務必立即更新至最新版WinRaR(7.13)，並避免在更新前開啟任何RaR壓縮檔，以降低受駭風險。

▲▼WinRAR遭駭流程。（圖／翻攝資安院）

▲WinRAR遭駭流程。（圖／翻攝資安院）

資安院進一步說明，已經有駭侵組織利用此漏洞製作惡意壓縮檔，將實際藏有惡意程式之壓縮檔命名為「履歷、自傳或職缺說明」，偽裝成求職郵件引誘收件人開啟。一旦收件人解壓縮檔案後，漏洞即被觸發，木馬程式(如SnipBot, RustyClaw及Mythic agent)會直接植入電腦開機目錄，並於每次開機時自動執行。這讓駭客能長期潛伏竊取機敏資料，甚至完全控制電腦。

資安院觀測，國際資安公司ESET研究報告中揭露，駭侵組織RomCom已經利用這項漏洞，鎖定烏克蘭政府機關、外交單位及人權組織發動攻擊，顯示該漏洞已構成國際性資安威脅。資安院提醒類似手法亦可能擴散至全球，因此我國的組織與企業都必須保持高度警覺。

資安院呼籲，民眾日常生活中常透過壓縮檔案分享文件，若不慎開啟惡意RaR壓縮檔，將使駭客長期潛伏於電腦中，甚至完全控制系統。除了立即更新軟體外，平時也應注意郵件防護，不點擊來路不明的連結或附件，以保障自身資訊安全。資安院將持續追蹤國際資安威脅，並透過漏洞通報、情資分享與防護建議，協助政府、產業與社會共同提升資安韌性。

