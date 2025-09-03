降息預期點火　3策略搶搭美股多頭

▲美國總統川普將全球人流、金流一把抓，投資人應懂得聰明配置，才能搶搭獲利列車。（圖／AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

聯準會主席鮑威爾在全球央行年會中暗示降息可能性大增，美股再創高。專家建議，現階段布局美股應專注跟緊川普政策，建立核心與衛星配置，並做好時間分散，才能在這波緩降息不確定環境下，從容獲利。

「 切利空不敵寬鬆，就近期聯準會主席鮑威爾言論來看，9月降息機率大增，激勵美股上漲。」黑石財經執行長温建勳表示，美國總統川普施政目標，主打製造業回美，等於將人流、金流一把抓，投資人要賺錢，便不能在美股配置上缺席；尤其受到降息預期刺激，美股表現充滿想像，但要注意，這波多頭也絕非萬里無雲。

鮑威爾在任期內最後一次全球央行年會中，坦言目前美國就業風險升溫，需靠降息來支撐勞動力市場；同時也強調通膨蠢動風險，甚至暗示聯準會可能回歸2％通膨目標。因此，就算9月降息可能性大增，但後續貨幣政策走向恐怕才是關鍵。

▲聯準會主席鮑威爾暗示9月可能降息，資金湧入風險性資產，美股驚驚漲。（圖／翻攝聯準會flickr）

在通膨及就業數據拉扯，聯準會政策謹慎，且美股創新高下，投資人想問，現階段究竟該如何參與美股才能穩健獲利？

策略一：跟緊川普政策 布局市值型ETF

銘傳大學財務金融學系主任李修全過去3年積極投入美股ETF，並以半導體產業為主，市值型ETF為輔；同時執行「同月分效應」買進策略，即一年只在4月中旬以及10月中下旬分批進場。

「我曾做過美股統計，每年4月中及10月中下旬，大盤跌多漲少，把握這2個月分密集扣款，就可買到便宜價。」李修全說，像今年4月關稅股災，心中雖有疑慮，但仍堅持扣款，隨著標普500指數一路攀升刷新高，證明自己紀律投資是對的。

他指出，近幾年因看好AI趨勢，持續加碼半導體ETF，目前持股比重已超過50％，反觀標普500ETF占比僅1成，「但未來3年，我的美股布局大計，是專注跟緊川普政策。」

李修全認為，關稅只是川普的手段，背後真正目的在搶人才、搶資源、讓製造業回流；在各大企業只要肯赴美設廠，就一切好談的前提下，全球人流金流匯集，百工百業都將雨露均霑。

▲專家表示，川普讓製造業回流的政策明確，美國百工百業都將雨露均霑。（圖／翻攝United States Steel Corporation臉書）

「拉長時間看，AI半導體趨勢仍有週期性，但布局標普500指數，因為是聚焦美股前500大市值企業，可參與百工百業成長，且不用特別理會景氣循環，所以我會將00646（元大S&P500）占比提高至5成以上。」至於進場點，李修全說明，對於市值型ETF來說，所有利空都是小插曲，每次大跌，事後驗證都是進場買點。

策略二：額外參與紅利 納入主題型ETF

美股達人施雅棠30歲時，就透過投資完成提早退休夢想。投資資歷15年的他直言，「美股創新高已是常態，投資人要做的是不缺席、盡可能留在市場不被洗掉。」攤開他目前美股投資組合，3成資金配置在市值型ETF，另外7成是個股，緊咬住川普政策，從AI、國防到核能相關題材皆有布局。

▲美股達人直言，美股創高已是常態，投資人要做的是不缺席。（圖／翻攝自紐約證交所FB）

「多年累積的經驗告訴我，空手比滿倉投資人更危險。」施雅棠表示，川普上任後，持續推動美國優先政策，加速製造業回流趨勢，工廠相關基礎建設受惠，美股前景持續樂觀。「保守型投資人可先以00646為基本核心、分批建立部位；穩健型投資人則再留意川普政策相關產業及主題式ETF，將其當作衛星配置，額外參與政策紅利。」他建議。

檢視台股上市的跨國投資股票型ETF今年以來表現，截至8月底，00965（元大航太防衛科技）報酬率逾4成，是大口狠咬川普政策的代表。

▲資料來源：CMoney，截至2025/8/29 說明：海外ETF前5名中，00965、00910皆具川普政策概念

「2022年烏俄開戰以來，全球地緣政治風險升溫，配合7月初美國《大而美法案》過關，進一步提高美國軍事支出及國防預算，相關需求已全面爆發，產業多頭行情才剛開始。」温建勳分析，若想吃到川普政策牛肉，國防題材確實值得留意。

▲烏俄開戰以來，全球地緣政治風險升溫，國防相關需求全面爆發。（圖／翻攝Hanwha Aerospace -한화에어로스페이스臉書）

不過相較市值型ETF，是以市值大小作為成分股篩選標準，投資人好懂且易理解，產業主題型ETF就有各種選股機制；施雅棠建議，挑選時可留意4個重點，包括：一、對於成分股是否夠熟悉、符合自己投資需求；二、選股邏輯是否夠清楚；三、費用率考量；四、若是大部位資金投入，應評估該ETF流動性是否足夠。

策略三：定期定額做好時間分散

而面對股市高檔，投資人想在避免追高下參與多頭行情，施雅棠認為最好作法，就是定期定額投入。「台股結構主要以電子產業為主，投資人若僅持有0050（元大台灣50）會有產業過度集中的風險；但透過定期定額投資美股ETF，能同時做到產業分散、貨幣區域分散及時間分散效果，相對穩健，也能做到波動管理。」

▲ETF連結基金可支援定期定額、具自動扣款機制，易養成長期投資紀律。

他強調，ETF特性是一籃子股票，適合越跌越買、甚至只買不賣，逆勢操作。「例如，當標普500指數跌破月線時，就加碼買進；跌破季線時，再加碼扣款。一旦指數回升收復季線，可相對減少扣款；收復月線時扣款再減碼，依此類推。但要注意，操作個股則相反，必須順勢而行，跌時要止損，漲時要敢追漲。」

而值得注意的是，9月1日起元大投信將募集元大航太防衛科技ETF連結基金、及元大S&P500ETF連結基金。相較下，ETF連結基金好處在申購容易，透過一般基金平台或銀行就能買進；同時支援定期定額、具自動扣款機制，對想強迫儲蓄理財的投資人來說，更易養成長期紀律。

由於ETF連結基金是以淨值申購，投資人不需盯盤、考慮盤中價差，只需照表操課，機械式地在約定日期扣款，這種懶人投資法，反而可排除投資人因指數高檔下不了手，或手頭緊迫而放棄扣款的情況。

另外，透過ETF連結基金也能做好美股配置。以元大航太防衛科技ETF連結基金、及元大S&P500ETF連結基金為例，前者可依自己投資屬性配置最多3成，後者則不要低於7成；透過核心與衛星雙管齊下策略，長線參與美股才能賺更多。



