ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

降息預期點火　3策略搶搭美股多頭

美國總統川普將全球人流、金流一把抓，投資人應懂得聰明配置，才能搶搭獲利列車。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲美國總統川普將全球人流、金流一把抓，投資人應懂得聰明配置，才能搶搭獲利列車。（圖／AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

圖文／鏡週刊

聯準會主席鮑威爾在全球央行年會中暗示降息可能性大增，美股再創高。專家建議，現階段布局美股應專注跟緊川普政策，建立核心與衛星配置，並做好時間分散，才能在這波緩降息不確定環境下，從容獲利。

「 切利空不敵寬鬆，就近期聯準會主席鮑威爾言論來看，9月降息機率大增，激勵美股上漲。」黑石財經執行長温建勳表示，美國總統川普施政目標，主打製造業回美，等於將人流、金流一把抓，投資人要賺錢，便不能在美股配置上缺席；尤其受到降息預期刺激，美股表現充滿想像，但要注意，這波多頭也絕非萬里無雲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鮑威爾在任期內最後一次全球央行年會中，坦言目前美國就業風險升溫，需靠降息來支撐勞動力市場；同時也強調通膨蠢動風險，甚至暗示聯準會可能回歸2％通膨目標。因此，就算9月降息可能性大增，但後續貨幣政策走向恐怕才是關鍵。

聯準會主席鮑威爾暗示9月可能降息，資金湧入風險性資產，美股驚驚漲。（翻攝聯準會flickr）

▲聯準會主席鮑威爾暗示9月可能降息，資金湧入風險性資產，美股驚驚漲。（圖／翻攝聯準會flickr）

在通膨及就業數據拉扯，聯準會政策謹慎，且美股創新高下，投資人想問，現階段究竟該如何參與美股才能穩健獲利？

策略一：跟緊川普政策　布局市值型ETF

銘傳大學財務金融學系主任李修全過去3年積極投入美股ETF，並以半導體產業為主，市值型ETF為輔；同時執行「同月分效應」買進策略，即一年只在4月中旬以及10月中下旬分批進場。

「我曾做過美股統計，每年4月中及10月中下旬，大盤跌多漲少，把握這2個月分密集扣款，就可買到便宜價。」李修全說，像今年4月關稅股災，心中雖有疑慮，但仍堅持扣款，隨著標普500指數一路攀升刷新高，證明自己紀律投資是對的。

他指出，近幾年因看好AI趨勢，持續加碼半導體ETF，目前持股比重已超過50％，反觀標普500ETF占比僅1成，「但未來3年，我的美股布局大計，是專注跟緊川普政策。」

李修全認為，關稅只是川普的手段，背後真正目的在搶人才、搶資源、讓製造業回流；在各大企業只要肯赴美設廠，就一切好談的前提下，全球人流金流匯集，百工百業都將雨露均霑。

專家表示，川普讓製造業回流的政策明確，美國百工百業都將雨露均霑。（翻攝United States Steel Corporation臉書）

▲專家表示，川普讓製造業回流的政策明確，美國百工百業都將雨露均霑。（圖／翻攝United States Steel Corporation臉書）

「拉長時間看，AI半導體趨勢仍有週期性，但布局標普500指數，因為是聚焦美股前500大市值企業，可參與百工百業成長，且不用特別理會景氣循環，所以我會將00646（元大S&P500）占比提高至5成以上。」至於進場點，李修全說明，對於市值型ETF來說，所有利空都是小插曲，每次大跌，事後驗證都是進場買點。

策略二：額外參與紅利　納入主題型ETF

美股達人施雅棠30歲時，就透過投資完成提早退休夢想。投資資歷15年的他直言，「美股創新高已是常態，投資人要做的是不缺席、盡可能留在市場不被洗掉。」攤開他目前美股投資組合，3成資金配置在市值型ETF，另外7成是個股，緊咬住川普政策，從AI、國防到核能相關題材皆有布局。

美股達人直言，美股創高已是常態，投資人要做的是不缺席。（翻攝自紐約證交所FB）

▲美股達人直言，美股創高已是常態，投資人要做的是不缺席。（圖／翻攝自紐約證交所FB）

「多年累積的經驗告訴我，空手比滿倉投資人更危險。」施雅棠表示，川普上任後，持續推動美國優先政策，加速製造業回流趨勢，工廠相關基礎建設受惠，美股前景持續樂觀。「保守型投資人可先以00646為基本核心、分批建立部位；穩健型投資人則再留意川普政策相關產業及主題式ETF，將其當作衛星配置，額外參與政策紅利。」他建議。

檢視台股上市的跨國投資股票型ETF今年以來表現，截至8月底，00965（元大航太防衛科技）報酬率逾4成，是大口狠咬川普政策的代表。

資料來源：CMoney，截至2025/8/29 說明：海外ETF前5名中，00965、00910皆具川普政策概念

▲資料來源：CMoney，截至2025/8/29 說明：海外ETF前5名中，00965、00910皆具川普政策概念

「2022年烏俄開戰以來，全球地緣政治風險升溫，配合7月初美國《大而美法案》過關，進一步提高美國軍事支出及國防預算，相關需求已全面爆發，產業多頭行情才剛開始。」温建勳分析，若想吃到川普政策牛肉，國防題材確實值得留意。

烏俄開戰以來，全球地緣政治風險升溫，國防相關需求全面爆發。（翻攝Hanwha Aerospace -한화에어로스페이스臉書）

▲烏俄開戰以來，全球地緣政治風險升溫，國防相關需求全面爆發。（圖／翻攝Hanwha Aerospace -한화에어로스페이스臉書）

不過相較市值型ETF，是以市值大小作為成分股篩選標準，投資人好懂且易理解，產業主題型ETF就有各種選股機制；施雅棠建議，挑選時可留意4個重點，包括：一、對於成分股是否夠熟悉、符合自己投資需求；二、選股邏輯是否夠清楚；三、費用率考量；四、若是大部位資金投入，應評估該ETF流動性是否足夠。

策略三：定期定額做好時間分散

而面對股市高檔，投資人想在避免追高下參與多頭行情，施雅棠認為最好作法，就是定期定額投入。「台股結構主要以電子產業為主，投資人若僅持有0050（元大台灣50）會有產業過度集中的風險；但透過定期定額投資美股ETF，能同時做到產業分散、貨幣區域分散及時間分散效果，相對穩健，也能做到波動管理。」

ETF連結基金可支援定期定額、具自動扣款機制，易養成長期投資紀律。

▲ETF連結基金可支援定期定額、具自動扣款機制，易養成長期投資紀律。

他強調，ETF特性是一籃子股票，適合越跌越買、甚至只買不賣，逆勢操作。「例如，當標普500指數跌破月線時，就加碼買進；跌破季線時，再加碼扣款。一旦指數回升收復季線，可相對減少扣款；收復月線時扣款再減碼，依此類推。但要注意，操作個股則相反，必須順勢而行，跌時要止損，漲時要敢追漲。」

而值得注意的是，9月1日起元大投信將募集元大航太防衛科技ETF連結基金、及元大S&P500ETF連結基金。相較下，ETF連結基金好處在申購容易，透過一般基金平台或銀行就能買進；同時支援定期定額、具自動扣款機制，對想強迫儲蓄理財的投資人來說，更易養成長期紀律。

由於ETF連結基金是以淨值申購，投資人不需盯盤、考慮盤中價差，只需照表操課，機械式地在約定日期扣款，這種懶人投資法，反而可排除投資人因指數高檔下不了手，或手頭緊迫而放棄扣款的情況。

另外，透過ETF連結基金也能做好美股配置。以元大航太防衛科技ETF連結基金、及元大S&P500ETF連結基金為例，前者可依自己投資屬性配置最多3成，後者則不要低於7成；透過核心與衛星雙管齊下策略，長線參與美股才能賺更多。


更多鏡週刊報導
理財最前線／高檔震盪下的安心解方　市值型ETF滾雪球攻略
理財最前線／交通黑暗期搶先布局　3大捷運新站公寓1500萬入手
理財最前線／川普政策紅利發威　3產業主題型ETF大爆發

關鍵字： 鏡週刊投資理財

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【直接爬頭上！】女乘客搭車遇小強　尖叫聲連環爆XD

推薦閱讀

台積電南京廠豁免遭撤免驚！年報揭營收占比約2%　股價平盤震盪

台積電南京廠豁免遭撤免驚！年報揭營收占比約2%　股價平盤震盪

針對美方終止台積電（2330）南京廠的「經驗證終端用戶」（VEU）資格，改為逐案申請許可，經濟部今日表示，評估不影響整體產業競爭力，並將持續關注，並提出五點說明。不過根據台積電年報資料，台積電中國廠營收占比僅約2%，對整體營收影響相對較小，台積電股價今日也在平盤附近震盪。

2025-09-03 10:16
PCB概念股雙妖走勢大怒神　金居、富喬吸金百億元

PCB概念股雙妖走勢大怒神　金居、富喬吸金百億元

PCB族群銅箔廠金居（8358）、玻纖布富喬（1815）分盤交易出關兩個交易日，呈現多空對戰，開盤不到半個小時，富喬成交量達4萬多張，成交金額逼近30億元，而金居成交量也逼近4萬張，成交金額達85億元，兩檔合計成交金額破百億元，成為上櫃人氣股。

2025-09-03 10:06
金價飆！全球央行持有量30年首見超車美債　「買不停」原因曝光

金價飆！全球央行持有量30年首見超車美債　「買不停」原因曝光

根據報導全球性的金融與大宗商品媒體《Kitco News》指出，過去兩年，黃金市場持續上漲，央行需求在推動黃金市場上漲勢頭和創造黃金穩定價值方面發揮了關鍵作用，這也是自 1996 年以來，央行儲備中的黃金持有量首次超過美國國債。

2025-09-03 09:58
金價又飆！現貨報價剛破紀錄　國際期貨衝3600美元新高

金價又飆！現貨報價剛破紀錄　國際期貨衝3600美元新高

受市場預料美國聯準會（Fed）降息機率升高，避險資金退出股票與長期政府公債轉向黃金商品，國際金價期、現貨雙創新高，不但現貨黃金衝至每盎司3540.04美元新高，期金報價已突破每盎司3610美元，再刷新天價。

2025-09-03 09:46
台股ETF受益人數8 檔刷新高！　主動式人氣夯漲幅超過大盤　

台股ETF受益人數8 檔刷新高！　主動式人氣夯漲幅超過大盤　

ETF市場蓬勃發展，主動式ETF也加入發行之列，截至2025年8月29日，且已有二檔主動式ETF基金資產規模突破百億元，主動統一台股增長（00981A）規模破200億元，進一步觀察台股ETF受益人單檔表現，包括元大台灣50（0050）、主動群益台灣強棒（00982A）在內共8檔受益人數逆勢創高，整體表現來看，包括00982A在內的5檔主動式台股ETF受益人數全數創高，顯見出台股主動式ETF已然成為投資人新寵。

2025-09-03 12:03
關稅戰掀狂風巨浪！TISA成股海浮木　什麼是TISA？懶人包8大問題一次看

關稅戰掀狂風巨浪！TISA成股海浮木　什麼是TISA？懶人包8大問題一次看

美國關稅大戰在全球股市掀起狂風巨浪，增添選股難度，由金管會推動的「TISA臺灣個人投資儲蓄帳戶」，因為著重長期紀律理財的機制，適時成為股海浮木，近期受到市場熱烈討論。究竟什麼是TISA？如何投資？長期回報如何？ETtoday特別統整「TISA懶人包」，幫助投資人一次掌握這項長期理財新利器。

2025-09-03 11:45
GIS-KY獨供蘋果三大產品　郭明錤：最壞時期已過

GIS-KY獨供蘋果三大產品　郭明錤：最壞時期已過

知名蘋果分析師、天風國際證券分析師郭明錤今（3日）出具最新報告指出，觸控面板大廠GIS-KY業成（6456）已走過最壞時期，隨著獨家供應蘋果折疊iPhone、iPad與低價版Vision Pro（Vision Air）等三大產品訂單，未來營運成長可期，正處於由虧轉盈、邁向穩定獲利的關鍵轉折。

2025-09-03 11:42
降息預期點火　3策略搶搭美股多頭

降息預期點火　3策略搶搭美股多頭

聯準會主席鮑威爾在全球央行年會中暗示降息可能性大增，美股再創高。專家建議，現階段布局美股應專注跟緊川普政策，建立核心與衛星配置，並做好時間分散，才能在這波緩降息不確定環境下，從容獲利。

2025-09-03 11:18
川普政策引爆投資新商機　核能、軍工、加密貨幣等3大產業成贏家

川普政策引爆投資新商機　核能、軍工、加密貨幣等3大產業成贏家

川普重返白宮後，市場焦點多聚焦在關稅政策帶來的金融市場震盪，例如4月初的｢關稅解放日｣，一度讓美股大跌，加上川普本人對於｢新能源｣的嗤之以鼻、希望原油加大開採力度促使油價降低，以改善通膨及關稅成本侵蝕消費產業利潤等疑慮，均導致相關類股表現偏弱，讓不少投資人憂心忡忡。但專業機構提醒，投資人不應只看到政策的負面衝擊，川普政府的多項政策其實為國防軍工、核能發電、數位貨幣三大產業帶來意想不到的投資機會。

2025-09-03 10:40
台積電南京廠豁免遭撤！跌10元至1150　台股下跌逾60點失守2萬4

台積電南京廠豁免遭撤！跌10元至1150　台股下跌逾60點失守2萬4

美股4大指數全面下跌，台股今（3日）以24036.88點開出，指數上漲20.1點，漲幅0.08％，不過隨後在台積電（2330）南京廠驗證遭美撤銷利空下，台積電跌幅擴大，台股也出現跌逾60點、失守24000點整數關卡的情形。

2025-09-03 09:04

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台積南京廠豁免遭美撤銷　經部深夜回應

快訊／美撤銷南京廠豁免　台積電回應

結婚拿父母2352萬大紅包　一招免稅

即／美撤銷台積電南京廠VEU特權　開盤跌3.11%

「爽中7張發票」全無效！國稅局點名1類人：主動免罰

金價又飆！現貨報價剛破紀錄　國際期貨衝3600美元新高

PCB概念股雙妖走勢大怒神　金居、富喬吸金百億元

水五金廠商做四休三　經濟部急端3招

金價飆！全球央行持有量30年首見超車美債　「買不停」原因曝光

今彩539頭獎一晚開4注　每注分600萬

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD

熱門快報

ETtoday8連霸 800個好禮大放送

即日起至11/2，到台北車站尋找8連霸燈箱，掃描燈箱完成任務就請您喝咖啡，送完為止！

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366