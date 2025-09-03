國泰世華銀行推出《固定收益》、《另類投資》雙指南投資工具書

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲▼國泰世華銀行,投資工具書,雙指南。（圖／國泰世華銀行提供）

▲國泰世華銀行推出《固定收益指南》與《另類投資指南》，並同步開放客戶下載，是高資產及企業客戶規劃中長期資金配置的實用參考依據。（圖／國泰世華銀行提供）

財經中心／綜合報導

面對近年國際金融局勢多變，並滿足高資產客戶對穩健且具多元資產配置的需求，國泰世華銀行繼年初推出《2025重要稅負指南》後，再度發布《固定收益指南》與《另類投資指南》兩本重磅級金融商品手冊，深入解析固定收益與另類投資商品的特性與投資要點，協助客戶系統化掌握資產配置策略，並同步開放客戶下載。這兩本指南不僅是財富管理從業人員重要的參考工具外，更是高資產及企業客戶規劃中長期資金配置的實用參考依據。

國泰世華銀行指出，隨著政府推動亞洲資產管理中心政策，市場對於長期資本與國際多元投資商品愈趨重視，而固定收益（如公債、公司債、金融債、結構債、證券化商品）與另類投資（如私募股權、私募債、不動產、基礎建設、對沖基金）兩大商品類別，正是資產配置中追求穩定性與抗波動能力的核心工具。無論是追求長期報酬、對抗通膨，或是因應市場風險漸趨集中下，風險分散的需求，這兩類商品皆扮演關鍵角色。

此外，債券商品近年已成為民眾耳熟能詳的投資選項，穩定現金流是固定收益類商品最大的特色，也是高資產客戶及企業財務規劃的重要選項之一。有鑑於此，國泰世華銀行彙整專家團隊歷年的實戰經驗，將政府債、投資級債、非投資級債、金融債、結構型與證券化商品等主題清楚分類，並詳盡解析影響因素、優缺點及風險等重點，彙編成《固定收益指南》，期成為高資產客戶與企業主掌握債券投資關鍵的重要參考。

自2022年起，國泰世華銀行與國外大型私募資產管理公司如：黑石（Blackstone）、橋水（Bridgewater）、凱雷（Carlyle）、阿波羅（Apollo）、布魯克菲爾德（Brookfield）等合作引進產品，以滿足高資產客群多元化的投資需求。隨2025年台灣成立亞洲資產管理中心，投資人在台灣參與另類投資產品將不再那麼困難重重。《另類投資指南》以專業解析說明，協助客戶了解該類商品、培養投資新思維。此外，國泰世華銀行表示，未來配合亞洲資產管理中心發展，將引進更多未具證券投資信託基金性質之境外基金，持續強化產品知識推廣，協助客戶在全球金融市場中，建立長期投資視野與布局。

國泰世華銀行本次推出的《另類投資指南》與《固定收益指南》從商品面補齊金融商品知識，透過專業分類、實務案例與風險提醒，幫助客戶建構跨市場資產管理架構。展望未來，國泰世華銀行將持續強化金融內容產製與產品知識推廣，協助客戶在全球金融市場中，建立長期投資視野，並以完整金融服務，陪伴客戶完成資產累積、風險控管到跨世代傳承的每個階段。

►加入國泰世華銀行財富管理LINE帳號立刻領取《固定收益指南》與《另類投資指南》：
https://liff.line.me/2004354860-13n2GAQg?f=jClWleqwUkuA8fslEB6hww

關鍵字： 國泰世華銀行投資工具書雙指南

