高端消費撐場！麗晶精品營收連7年衝高　明年劍指80億元

▲晶華酒店一年一度的麗晶之夜今夜登場。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

晶華酒店集團（2707）年度時尚盛會「麗晶之夜」今（3）日晚間於台北晶華酒店盛大登場，邀請160位年度頂尖消費貴賓參與，現場集結BVLGARI、DAMIANI、CHAUMET、CINDY CHAO與HARRY WINSTON五大國際品牌，展演總值逾6.5億元的珍稀珠寶與腕錶，其中BVLGARI展品總價值超過1億元，且皆為全台唯一品項，吸引頂級客層矚目。

晶華集團營運長吳偉正表示，旗下麗晶精品自2019年以來業績年年創高，去年營收突破新台幣70億元，今年雖受關稅、匯率等挑戰，消費力道仍未見減弱，全年營收可望繳出雙位數成長，挑戰80億元大關，邁向連續七年創新高。

吳偉正指出，疫情期間內需消費爆發，帶動麗晶精品成長幅度超過20%，疫後雖一度擔憂海外旅遊購物潮衝擊，但憑藉品牌獨特性、高黏著度的VIP客群與高效益坪效，業績仍持續攀升，特別是珠寶與腕錶品項展現高階市場的韌性與潛力。他並看好9月黃金週檔期將推升買氣，不排除再出現單筆破億元的大單。

在客層經營方面，吳偉正強調，麗晶精品具備跨區域吸引力，並透過貴賓服務部提供一站式服務，細緻記錄顧客在人生重要時刻的需求，建立深度連結與信任，進一步強化黏著度。過去以女性品牌為主的商品組合，近年也積極引進男性品牌，期盼讓「董娘經濟」延伸至全家共同消費，創造更多潛力。

關鍵字： 晶華

