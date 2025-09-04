致茂控固緯電子涉侵權提告　固緯：不實指控

▲致茂電子。（圖／取自公司官網）

記者高兆麟／台北報導

致茂電子（2360）日前宣布，已就固緯電子（2423）未經授權，使用致茂所開發之開關電源供應器自動測試系統「8000」產品（ATS 8000）之產品名稱及使用介面，所製造銷售之固緯自動測試系統產品（ATS-8000），向智慧財產及商業法院提起公平交易法侵權訴訟。

致茂表示，公司長期致力於為產業提供當今所需的技術，同時研發未來的產業創新方案。致茂ATS 8000產品具備高度兼容性，使用者於同時進行多個儀器之測試時，毋庸擔心驅動程式或儀器介面不相容，大幅提升測試效率，使用者僅需透過一套致茂ATS 8000產品，即得以同時串聯多個量測儀器執行測試，為致茂的客戶提供更低成本和更高產量。

致茂也表示，公司渴望能協助客戶將新技術導入市場，以驅動產業發展，而這都須仰賴積極捍衛公司的研發資產。致茂重視並尊重其自身和他人的智慧財產權。由於技術創新是致茂長期為客戶創造價值的核心，將持續堅定地捍衛自家創新技術。

固緯則表示，針對競爭同業致茂電子透過媒體發布未經司法程序證實之不實指控，已造成固緯商業信譽受損，且致茂行為已逾越商業競爭倫理常規，並與事實不符，特此發表嚴正聲明，以正視聽，不排除將追究致茂電子的相關法律責任，以維護公司聲譽及權益。