年領300萬股息達人1招估價　7檔私房股買點全公開

▲周文偉以「本益比評價法」估買點，21年來存股只進不出，累積7,500萬資產，近年輕鬆過生活，天天跑步運動。

圖文／鏡週刊

攤開存股達人周文偉的持股名單，大致區分為「配息類」和「成長類」，後者是近年積極投入的科技股，前者則是已經存了21年的傳產股，「巴菲特買很多食品股，例如可口可樂、喜詩糖果（See’s Candies），所以我與神同行，第1支存股標的就是『中華食』。」20年前以股價15元買進長抱至今，中華食成為周文偉的第4大持股，多年來他瞄準民生消費龍頭股，精準估買點，用零股堆疊資產，每年穩領股息300萬元。

好股票長抱不賣、「穩中求勝」是周文偉的投資策略，「我買進中華食，每年都能享受配現金、配股票的好處，而光是股價漲幅已達6.5倍。」除了中華食，他手上還有平均成本35元的卜蜂，「內需的食品股不受關稅戰影響，不會被川普課到稅，所以我的持股不跌反漲，像是卜蜂上半年漲幅47.06％，我買在35元存股，現在股價已翻滾4倍。」食品股穩健、低波動，讓他抱著金雞母挺過4月股災。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而股民眼中的冷門股德麥，卻是華倫老師的心頭好，2015年進場德麥時，配發現金股利10元，之後逐年增加，「麵包、酥餅等烘焙產品原料都是德麥供應，它的現金股利一路從11元、12元，到今年配發14.5元創新高，偶爾還會配股，獲利也持續成長，以我買進價格計算，可享殖利率8.2％。」

問周文偉現在還有哪些股票能安心存？他指出，內需股已來到高檔，例如卜蜂今年漲幅已大，不應急著追高，「特別是今年因口蹄疫影響，拉抬豬價、雞價，再加上卜蜂需進口黃小玉（黃豆、小麥、玉米）做飼料，烏俄戰爭使得原物料價格下跌；成本降低，售價卻調漲，股價頻創新高之後，殖利率低於4％，當然就先不要買。」

倒是他認為櫻花值得留意，「熱水器、抽油煙機的原料是銅，而川普對銅課重稅50％，銅價應聲大漲。因為成本提高影響獲利，拖累股價下跌，我要買跌的啊！」8月中櫻花股價連跌多天，周文偉用「本益比評價法」找到進場機會，「我會抓出近2年平均本益比，乘上近4季EPS（每股純益），計算出合理價，只要股價低於合理價，我就零股50股慢慢買。」

以櫻花為例，近2年平均本益比15.17倍，呈上近4季EPS為5.94元，合理股價為90.11元，而目前股價80多元，低於合理價；再看殖利率，今年櫻花配現金4.5元，以年均股價86.3元計算，殖利率5.45％，若以今年最高價93.3元計算，殖利率也有5.04％，因此逢跌可安心買。



更多鏡週刊報導

理財最前線／降息預期點火 3策略搶搭美股多頭

達人理財／21年零股術滾出7500萬 存股達人轉攻科技股再賺千萬

存股達人1／資產7500萬存股達人出手 華倫老師股息加碼這檔科技股