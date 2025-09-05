ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

9月魔咒用好用滿　財金教授曝美股ETF布局大計

銘傳大學財務金融學系主任李修全，選在股市低迷期密集買進。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

今年以來，美股漲勢一路向上，即使有關稅陰霾籠罩仍無懼前行，標普500、納斯達克和道瓊指數都在今年創新高；銘傳大學財務金融學系主任李修全在市場偏弱時積極買入，執行「同月分效應」買進策略，創造高勝率。

根據高盛統計，自1928年至今，標普500在9月平均報酬率約1.17%，是所有月份中表現最差的月份，上漲機率不到45%。於是9月魔咒普遍存在於市場。

不過，銘傳大學財務金融學系主任李修全卻將魔咒用好用滿，選在一年中市場最不好時積極進場；他指出，根據過去5年、10年統計，美國標普500指數全年下跌機率最高、股價表現最弱的月份是9、0月份，其次是4到5月；如果以日期做統計，每月的11日至20日表現也會相對弱，「我就是挑在全年指數最弱時進場，其他時間只看不動，將美股視為資產，只買不賣。」

也因此，對他來說，9、10月是集中火力建立持股的時機，而他的方式是每週買進；要是有閒置資金就以3天或5天頻率投入；近3年他透過這樣的方式布局美股，報酬率最高曾達70%。

近幾年因看好AI趨勢，李修全持續加碼半導體ETF，目前持股比重已超過50%，「但未來3年，我的美股布局大計是專注跟緊川普政策，回頭加碼市值型ETF。」他認為，關稅只是川普的手段，背後真正目的在搶人才、搶資源、讓製造業回流；在各大企業只要肯赴美設廠，就一切好談的前提下，全球人流金流匯集，百工百業都將雨露均霑。

「拉長時間來看，AI半導體趨勢仍有週期性，但布局標普500指數，因為是聚焦美股前500大市值企業，可參與百工百業成長，且不用特別理會景氣循環，所以接下來我會將00646（元大S&P500）占比提高至5成以上。」

盤點台股上市的標普500指數ETF，除了00646外，還可以留意追蹤標普500成長指數的復華S&P500成長（00924），及國泰標普低波高息（00702）。


2025-09-05

