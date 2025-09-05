英特爾稱政府入股消除補助不確定性　喊續使用台積電產能

▲英特爾（Intel）新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

據外媒wccftech報導，英特爾的財務長戴維津斯納（David Zinsner）在花旗2025年全球科技、媒體和電信大會上表示，該公司正按計畫完成對Altera的資產剝離。津斯納在會上分享了美國政府持有英特爾10%歷史性股份的細節，並表示這對納稅人和美國人民來說都是一筆划算的交易，同時他也強調，英特爾會繼續使用台積電製程，更讚他們是優秀的合作夥伴。

英特爾財務長表示，在美國政府入股英特爾之前，英特爾還有大約57億美元的撥款尚未到位，加上已經獲得的22億美元。然而，當時所有這些資金都處於不確定的狀態，英特爾也不確定自己是否能拿到剩餘的57億美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他補充說，即使英特爾從政府資助中獲得的22億美元也擁有追回權，而且該公司從《晶片法案》獲得的30億美元資金的未來也存在不確定性。但美國的投資消除了這種不確定性，並將其換成了股權。為了進一步提升交易的吸引力，英特爾預先獲得了除30億美元之外的所有資金，這30億美元將在幾年內支付。

至於對政府干預英特爾事務的擔憂，他堅稱政府將根據董事會的建議進行投票。 Zinsner 在進一步評論融資事宜時補充說，英特爾對 Altera 的剝離將在未來幾週內完成，從而額外獲得 35 億美元融資。軟銀的投資也預計在本季末完成監管要求後到位。

英特爾將使用這筆資金償還今年到期的 38 億美元債務，並且打算讓所有債務都到期，不再進行任何再融資。

過去幾年，英特爾已開始使用台積電的代工廠生產部分產品組件。但英特爾對台積電的依賴程度搖擺不定，這取決於代工業務的表現以及該公司生產的產品類型。

然而，英特爾也表示，「會把產品永遠都放在台積電的平台上，他們是優秀合作夥伴」，英特爾承認，台積電的技術和支援值得關注。因此，英特爾打算繼續使用台積電，就像目前對其Lunar和Arrow Lake產品所做的那樣。當進一步追問具體細節時，他透露，英特爾30%的產品來自台積電，雖然這一比例會下降，但與十年前相比仍然較高。