日圓急貶、日股飆漲！石破茂辭職效應　日本長天期公債風險升

▲日圓示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

日本首相石破茂宣布辭職，政局陷入不確定性，金融市場立即出現震盪。日圓週一（9日）亞洲早盤急貶，兌美元下滑0.7%至148.45，創下本月新低。相對地，日股因受惠於匯率走弱強勢上揚，日經225指數大漲1.8%，東證股價指數（TOPIX）也漲1.1%。

《彭博社》、《路透社》等外電引述外資分析指出，石破下台讓市場陷入「繼任者猜謎戰」，投資人正揣測新首相可能推動多少財政刺激，與此同時，日銀升息時程也可能受影響。

盛寶銀行首席投資策略師Chanana表示，由於自民黨未能取得穩定多數，「直到繼任人選明朗之前，市場波動將維持高檔，日圓偏軟、公債殖利率上升，股市則兩頭走勢並存。」

最受關注的是長天期日本公債。三井住友信託資產管理資深策略師稻留勝俊警告，若新首相缺乏財政紀律，超長天期債券疲弱走勢恐延續甚至惡化。彭博策略師則補充，殖利率曲線長端可能加速陡峭化，五年至三十年期區段將成為交易焦點。

目前外界點名的接班人選包括：前總務大臣高市早苗（主張擴張財政、反對日銀升息）、農相小泉進次郎（立場較中立）、前經濟安保大臣小林鷹之、官房長官林芳正，以及財相加藤勝信。法人普遍認為，若高市出線，市場將解讀為貨幣與財政政策更偏鴿派。

外匯市場方面，分析師普遍認為日圓還有續貶空間，短線可能測試149.10–149.20區間，甚至回探150。ATFX Global Markets的Twidale直言，政局混亂可能讓日銀今年升息計畫「下架」，使日圓成為「波動劇烈、難以交易」的貨幣。

利率掉期市場顯示，投資人幾乎不預期日銀在本月會議採取行動，最快要到明年4月才可能升息，而今年12月升息機率僅約44%。專家認為，短期內日股將受惠於日圓貶值與政策真空，但長期走勢仍取決於新首相的政策方向。