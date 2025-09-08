華邦電、南亞科雙雙漲停　攻佔成交量排名冠亞軍

▲華邦電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

台股創新高，資金輪動流向記憶體類股，華邦電（2344）、南亞科（2408）今（8）日盤中雙雙亮燈漲停，開盤2小時成交量皆破23萬張，攻佔成交量排名冠亞軍，但兩者漲停都沒守住，華邦電一度拉回至接近平盤，南亞科則一度翻黑。

華邦電今日開盤即攻上漲停價24.8元，但隨後股價拉回至22.75元，僅比平盤價22.55元小漲0.2元，隨後股價再度上攻回24元附近遊走震盪，截至上午11時，成交量近30萬張。

南亞科同樣開盤即攻上58.3元漲停價格，但隨後股價急遽修正，更翻黑下跌1.2元至51.8元，目前股價持續在平盤附近遊走，截至上午11時，成交量近24萬張。

根據TrendForce表示，2025年第二季DRAM產業因一般型DRAM (conventional DRAM)合約價上漲、出貨量顯著增長，加上HBM出貨規模擴張，整體營收為316.3億美元，季成長17.1%。平均銷售單價(ASP)隨著PC OEM、智慧手機、CSP業者的採購動能增溫，加速DRAM原廠庫存去化，多數產品的合約價也因此止跌翻漲。

台系廠商第二季營收皆大幅成長，主因是其成熟製程產品逐步銜接上前三大業者轉換製程後無法滿足的市場。其中，南亞科得益於PC OEM和consumer大客戶積極補貨，第二季出貨量大幅季增，與ASP下跌的效應抵銷後，營收仍強勁成長56%，上升至3.4億美元左右。華邦電出貨量也明顯季增，在ASP持平的情況下，第二季營收季增24.9%，來到1.8億美元。