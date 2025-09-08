中菲行8月貨量增逾兩成　因幣值因素營收年減0.4%　看好空運旺季

▲右起中菲行總經理邱鈞榮、副總經林永川。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流(5609)8月份自結營收24.56億元，年減0.4%，月增3.5%，公司說明因台幣兌換美金大幅升值，平均匯率由去年同期的32.30元升值到今年8月的30.14元，增加了6.7%，因此雖然8月份空、海運貨運量皆較去年同期成長超過兩成，但是受到匯率換算影響，營業額的成長因而受到影響。累計1月至8月營收192.39億元，年增13.0%。

該公司指出，8月空運市場，隨著美國及全球關稅上升，貿易環境充滿不確定性，許多企業因此選擇提前出貨、調漲價格並調整供應鏈。傳統的空運旺季即將來臨，台灣及東南亞空運需求推升，尤其是越南、泰國與馬來西亞，前往美國的出口貨量超越中國，人工智慧伺服器、消費性電子產品及其他高科技產品需求旺盛，亞洲地區市場繁忙，運價得以維持。

[廣告]請繼續往下閱讀...

8月海運市場，由於關稅影響貨物流向，北美港口的貨量仍偏弱，儘管關稅暫時達成緩衝，但過剩運力與需求疲軟仍對市場造成壓力，加上因為美國關稅6月與7月的提前出貨，消化了大部分傳統旺季貨量，整體海運市場放緩，亞洲地區的艙位及運費則保持穩定。

中菲行定位做一個「最具有競爭力的國際物流服務公司」，透過明確市場定位與差異化的區域化戰略，在全球利基市場建立了超過150個實體通路，其中130個位於亞太地區，中菲行深耕亞太地區的策略，在美國關稅及貿易緊張局勢 的挑戰下，發揮了運用在地專業、實現成長動能的效果，同時中菲行亦積極拓展美國、墨西哥及巴西等高成長市場，結合專業物流能力，協助客戶擴展業務版圖。

為了因應美國關稅複雜局勢 ，中菲行透過諮詢服務的提供，協助企業應對關稅複雜性發揮了關鍵作用，特別是幫助美國進口商理解美國貿易政策變動對財務及供應鏈的影響，深得客戶信賴及好評。

中菲行積極運用人工智慧推動數位轉型，顯著提升營運效率、強化合規管控並優化客戶服務。透過數位行銷推廣供應鏈管理的高附加價值服務 ，中菲行致力成為客戶信賴的合作夥伴，運用360度整合行銷策略，深化與客戶的關係，依據需求提供客製化解決方案。

同時在當前全球貨幣市場波動頻繁的環境下，中菲行持續密切關注匯率變化，透過多元的貨幣組合及靈活的財務結構，有效降低匯兌風險，確保業務穩定發展。展望未來，基於中菲行定位做一個「最具有競爭力的國際物流服務公司」所建構的資源及能力，中菲行必將持續成長、創造高峰。