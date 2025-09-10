T+A母以子貴！A股熱效應蔓延台股　逐漸成為市場亮點

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

中國A股市值持續膨脹，陸股九月兩融（融資、融券）餘額時隔多年再創歷史新高，「T+A」概念逐漸成為台股的亮點。而一些台股母公司因為A股子公司的股價拉抬，展現獨特的「母以子貴」現象。

文／周佳蓉

在全球資本市場版圖中，中國Ａ股與台股的規模差異正日趨明顯。今年以來，處在相對低基期的陸股展開反彈行情，不少Ａ股飆漲幅度多達四至六成以上，自二○○七年中國股市市值首度超越台灣以來，截至今年八月底，上證與深證兩大指數合計市值突破一二○兆人民幣，折合十二．六九兆美元；相比之下，台股市值僅約二．五六兆美元，雙方差距已逐年拉大。

快錢湧入陸股 發揮槓桿作用

如今的中國股市規模已相當於台股市值的五倍，而全球投資者對中國資本市場的關注度提升，也可從另一項指標觀察。中國融資融券餘額（兩融）在九月初創下新高，包括上海、深圳、北京三地交易所的合計金額達到二．二九兆人民幣，一舉突破一五年六月創下的二．二七兆新高紀錄。當時Ａ股正處於一個上漲行情中，伴隨著融資餘額的上揚、槓桿資金快速擴大導致行情急跌，如今十年後再度見到同樣情景，顯示投資人不斷增加Ａ股的投資配置，市場活躍度持續提升，不過融資餘額在Ａ股流通市值占比較當年來講低得多，顯示資金結構更為健康。

從融資買進情況來看，主要聚焦在電子、電腦、通訊等類股。八月以來超過四三檔個股獲得融資淨買入超過十億人民幣、十八檔超過二○億，其中以ＡＩ晶片商寒武紀六八．九五億元居冠，新易盛、ＰＣＢ的勝宏科技、中際旭創、東方財富、中芯國際、工業富聯等多檔個股也是融資資金青睞的標的。寒武紀和新易盛八月以來股價漲幅均超過一○○％，輝達少數的中國ＰＣＢ供應商勝宏科技也大漲逾五三％，市值達二五五一億人民幣，成為Ａ股的風雲企業之一。相比於台灣ＰＣＢ市值最大的金像電約二一○○億台幣，顯然在資金規模、籌資能力上都存在不少差距。

上緯投控沾上機器人題材

雖然中國資本市場充滿吸引力，但台商在大陸投資卻愈發艱難。中國監管政策趨嚴、美中貿易戰加劇，加上全球去中化趨勢崛起、川普的新關稅，在許多台商眼中投資中國無疑是百害無益，去年台商西進累積原始投資金額約二兆八四三六億元，投資收益與匯回金額也同步創下歷史新高，顯示許多台商不得不重新評估風險，即便如此，仍有一批台商因子公司在Ａ股的亮眼表現，而受到投資人青睞，形成了「Ｔ+Ａ」的特殊現象。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2369期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

快訊／台積電8月營收3357.7億元　寫歷史次高紀錄

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日公佈 2025 年 8 月營收報告。2025 年 8 月合併營收約為新台幣 3,357 億 7,200 萬元，較上月增加了 3.9%，較去年同期增加了 33.8%，並寫歷史次高紀錄，同時也是歷年同期新高。

台股創新高！老手開示：主升段行情進行式　轉折點在明年5月

台積電（2330）創下1225元天價，今（10）日台股創下25233.89點新高價位，台股資深分析師杜金龍指出，這一波從4月17306點起漲，到目前漲勢延續5個月，目前台股仍處在主升段當中，這個波段上漲周期將持續13個月，若以指數低點1.5～1.618倍漲幅計算，指數滿足點落在26000～28000點，波段轉折點落在明年5月。

iPhone 17來了！本土投顧點8台廠受惠　台積電、鴻海皆上榜

蘋果iPhone 17系列正式發表，相機規格大幅升級至4800萬畫素，新增超薄iPhone Air機型。本土投信點名8檔台廠供應鏈將受惠，包括台積電（2330）、晶技（3042）、鴻海（2317）、大立光（3008）、奇鋐（3017）、華通（2313）、全新（2455）、臻鼎-KY（4958）。

PCB股金居再創新高！中國玻纖布反內卷　台玻漲多翻黑

AI伺服器需求持續擴大，加上中國大陸產業反內卷擴及玻纖族群，並喊漲玻纖布相關產品，後續牽動台廠供應鏈報價，今（10）日金居（8358）跳空大漲，勁揚逾8%，創下278.5元新高價位，富喬（1815）、尖點（8021）均是維持紅盤之上，而台玻（1802）則是挫低逾3%。

「隱形股王」康霈法說變法會！慘殺跌停　逾8000張委賣待消化

生技股「隱形股王」康霈（6919）獲規模逾6000億的重量級台股ETF元大台灣50（0050）納入成分股，引發慶祝行情走揚，但因漲多且法說會釋出利空導致股價「消風」，9日翻黑，今（10）日開盤不到1分鐘直摜跌停，委賣逾8000張。

無人艇帶衝！造船三雄噴出　台船漲停高掛2萬張買單排隊

2025台北國際航太暨國防工業展即將於18日登場，市場關注重點將是無人載具產業，其中無人艇中的造船三雄成今（10）日市場資金青睞受惠股，台船（2208）及龍德造船（6753）奔漲停，中信造船（2644）一度大漲逾8%。

儲能雙雄光寶科亮燈　台達電續刷844元天價

AI需求旺，儲能概念雙雄股價表現強勁，台達電（2308）連日刷新天價，今（10）日盤中飆逾7%衝上844元；買不到台達電的投資人轉向光寶科（2301）亮燈漲停，股價衝上154.5元，刷逾2年新高。

家登8月營收5.6億元、月增10.5%　看好Q3出貨可期

半導體設備大廠家登精密（3680）今日公佈 2025年8月營收報告，集團合併營收約為新台幣5.6億元，月增10.5%，年減13.3%。今年累積1~8月營收約 44.86億元，年減0.54%。家登表示，進入 Q3全力備貨階段，光罩載具暨晶圓載具出貨可期，各項新產品亦進入驗證關鍵階段，可望陸續挹注營收。

鴻海帶量衝　東元拉第2根漲停刷天價

鴻海（2317）整併東元（1504）利多持續醱酵，鴻海今（9）日盤中挾逾3萬張成交量收復210元整數關卡，東元則爆逾8萬張成交量拉出第2根漲停，盤中衝至87.5元刷新天價。

興達電廠火災！經長龔明鑫致歉　強調「不影響供電」

高雄興達電廠天然氣外洩引發火災，經濟部長龔明鑫今（10）日公開致歉，並強調「不影響供電」，至於後續啟動時程將視檢查程序而定。

