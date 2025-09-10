ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

普發現金一萬　有哪些產業概念股盼到活水值得密切關注

圖／先探投資週刊 提供

今年普發全民現金一萬元，是因為稅收超徵所驅動，但過去類似政策對經濟成長的實際貢獻仍非絕對，關稅對產業的衝擊又箭在弦上，值得密切關注。

文／周佳蓉

儘管台灣有科技業持續受惠於ＡＩ浪潮，但傳統產業復甦力道明顯不足，加上全球貿易保護主義升溫，出口動能面臨挑戰，更令人憂心的是，物價上漲壓力持續加劇民眾生活負擔。根據許多國內重要機構最新對經濟成長率ＧＤＰ預測成長率均紛紛下修，在台灣經濟方面呈現相對保守的看法。

民生消費產業首先受惠

賴總統及執政團隊已於九月五日正式公告修正《韌性特別條例》，將預算上限從五四五○億元調升至五七○○億元，條例主要用於普發現金、國土安全韌性、因應美國對等關稅新政的經濟支持方案以及社會支持，其中普發現金一萬元預算約二三六○億元，另外再對於丹娜絲及七月西南氣流帶來的嚴重災損，將對嘉義縣梅山鄉普發設籍鄉民三千元，希望能減輕民眾負擔，並提振地方經濟。

從金融海嘯時期，當年馬英九政府發放消費券，到疫情期間發放振興三倍券、五倍券，到二三年普發六千元的經驗，相信台灣民眾並不陌生，回顧過去幾次紀錄，○八年政府為了應對消費緊縮效應，決議發放振興經濟消費券以刺激內需，總計舉債八五八億元，但就事後論來看，並未順利明顯振興經濟與股市，全球金融危機的影響使台股處於低迷狀態，成交量創下新低，市場交易依然冷清。事後，行政院經建會的報告指出，消費券中有六至七成被用於替代民眾原本計畫的消費，實際對ＧＤＰ的貢獻僅○．二八至○．四三％，遠低於最初預估的○．六六至一％。

至於二三年的「全民共享普發現金」政策則是在新冠疫情後，政策推動的主要驅動力是源於前一年度的稅收超徵，當時行政院估計可為ＧＤＰ增長率提升約○．三個百分點，跨境策略公司OOSGA則在一份經濟分析報告指出，這項現金措施約相當於台灣ＧＤＰ的○．六％，優於行政院當初提出的預期。

從經濟部統計處前一至七月資料來看，批發業營業額為七兆九二六○億元，年增七．六％、零售業為二兆七五三八億元，小幅年減○．八％、餐飲業則因為去年同期的颱風壓低基期、航餐銷售擴增、聯名及促銷推升業績，營業額為六一八五億元，年增三．○％。

普發現金最直接的受惠者將是與民生消費相關的產業，不過今年要特別留意的是因為川普對台的（暫時）關稅高達二○％，多數產業還是既有關稅再度往上加，輸美比重高的公司受衝擊最深且最直接，宜適當避開美國銷售比重較高的公司。

其中，像是專營五金修繕專業賣場的振宇五金就在八月的法說會指出，公司主要專注在內需市場，關稅並無直接影響，隨著新門市陸續開幕，以及中秋、歲末購物旺季行銷活動加持，下半年營運可望延續上半年動能，銷售成長與毛利結構優化空間可期。

振宇五金業務聚焦國內

從產業定位來看，振宇五金已完成北、中、南三大倉庫建置，每座倉庫約可供應五○家門市，目前北部門市二六家，未來隨展店增加將有助提升毛利。這種區域化供應鏈布局不僅降低物流成本，更能快速回應在地市場需求。此外，今年六月，振宇五金推出ALD Shop線上購物網，整合商品查詢、購物與會員點數回饋，並具備即時查詢門市庫存功能，上線以來不論在會員人數、客單價成長、會員營收都展現初步成效，未來ALD Shop將進一步串接門市端資源，落實全通路升級，振宇五金全台通路下半年將推進至九二間、二六年前完成百家門店規模目標。而今年七月由於颱風與西南氣流影響，中南部淹水嚴重，房屋修繕需求上升，振宇五金七月營收年增七％來到高峰，累計七月營收年增七．○四％、達十三．七八億元，上半年稅後純益及ＥＰＳ皆優於去年，隨著展店策略持續，加上致力於推升自有品牌商品比例，下半年毛利率可望持續突破。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2369期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

