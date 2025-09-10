穎崴獲挪威央行主權基金加碼　持股逾5%

▲穎崴董事長王嘉煌。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

半導體測試介面解決方案廠商穎崴科技（6515）今日公告，挪威中央銀行（Norges Bank，委託花旗（台灣）商業銀行保管投資專戶）自今年 3 月 3 日至 9 月 2 日止，透過集中市場增持穎崴股票 201.7 萬股，持股比重達公司已發行股數的 5.595%。

穎崴也公布 2025 年 8 月自結營收為 5.12 億元，月減 18.29%、年減 18.14%；不過前 8 月累計營收達 49.57 億元，仍較去年同期大增 39.74%，創下同期新高。公司表示，8 月營收下滑，主因 AI 高頻高速、大封裝產品測試複雜度提升，加上客戶需求導致測試座需微幅修改，使得部分出貨延後。不過目前已全面量產，將隨 AI 市場需求釋放逐步回升。

展望後市，穎崴指出，AI 應用正從大型語言模型延伸至多模態模型，並涵蓋 AI 手機、GPU、ASIC、機器人與企業級應用，CSP 廠近期也上調資本支出，為 AI 伺服器及相關晶片需求提供強勁動能。穎崴在 AI、HPC 測試介面持續升級，並在散熱、測試座及探針卡市場擴大出貨，預期將成為營運成長主力。除 AI 外，公司並看好網通（Networking）及部分區域車用復甦帶動中高階測試需求。