一文看本周漲幅最強4檔主動ETF　00990A空降霸榜成交王　

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
美國第三季GDP優於預期，一掃AI泡沫陰霾，帶動股市再挑戰新高，主動式ETF本周漲幅亮眼，元大AI新經濟(00990A)、主動復華未來50(0091A)漲幅分別9.2%、5.2%分別冠、亞軍，主動統一台股增長(00981A)、主動群益台灣強棒(00982A)漲幅4.8%、3.7%。
00990A為台灣首檔AI主題的主動式ETF，首次募集即達近200億上限，上市掛牌以來漲幅亮眼，成交熱度更是火熱，日均成交量皆破10萬張。
法人分析，全球股市動能聚焦AI，首富馬斯克更預言AI將幫助美國實現GDP「雙位數增長率」；據美國GDP數據，今年前三季AI佔美國實質GDP成長比重達37%，GDP年化成長率2.1%若扣除AI，僅剩1.5%。在這波AI浪潮下，聯準會已將生產力提升納入經濟前景評估。
專家認為，近期市場對AI財報的高度反映，顯示AI投資已從概念式的廣泛押注，逐漸走向業績驗證的選股階段。
主動元大AI新經濟(00990A)研究團隊表示，AI無疑是現階段科技投資最明確主軸，能脫穎而出的領導企業將進入擴大實質獲利階段，除了AI基礎建設呈現高速成長，且仍在發展初期，未來還有下一階段的技術應用將接續發展，包括軟體服務、醫療、消費、公用事業甚至國防科技等領域，都將因AI賦能而創造全新經濟動能，極具投資價值。
讀者迴響