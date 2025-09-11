一表看13家金控獲利　前8月共賺進3638億元

▲壽險型金控獲利回穩，富邦金8月稅後淨利破百億。（圖／富邦金提供）
記者巫彩蓮／台北報導
13家上市金控8月自結獲利全數出爐，合計8月稅後淨利578億元，前8月累計稅後淨利3638.29億元，較去年同期下滑18.31%，8月有兩家金控獲利突破百億大關，分別為富邦金（2881）111億元、國泰金（2882）102.7億元，富邦金每股稅後盈餘（EPS）為5.11元仍為13家金控獲利王。
台股創高投資收益挹注，壽險型金控8月獲利表現不俗，富邦金8月稅後淨利達111億元，累計前8月734.8億元，EPS 5.11元，旗下富邦人壽單月獲利58.1億元，累計8月稅後淨利362.8億元，北富銀8月稅後淨利32.6億元，累計前8月稅後淨利257.4億元。
國泰金8月稅後淨利102.7億元，累計前8月稅後淨利650.5億元，EPS 4.18元，子公司國泰人壽單月獲利53.3億元，累計前8月稅後淨利283.7億元，國泰世華銀行8月稅後淨利36.9億元，累計前8月稅後淨利312.8億元。
8月為台新新光金完整合併報表月分，單月自結稅後淨利47億元，累計前8月稅後淨利為185.4億元，EPS 1.13元，台新銀行8月稅後淨利20.1億元，累計前8月稅後淨利為135.6億元，較去年同期增加9.7%；新光人壽8月稅後虧損9.1億元，主因為股利收益減少。
觀察前8月EPS表現，富邦金突破5元、達5.11元最高，國泰金4.18元居次，中信金（2891）2.49元居第三，而EPS超過1元則有七家，分別為元大金（2885）1.75元、兆豐金（2886）1.72元、玉山金（2884）1.44元、永豐金（2890）1.38元、第一金（2892）1.37元、華南金（2880）1.24元、台新新光金1.13元。
