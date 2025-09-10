暑期出遊、家庭聚餐需求助攻　晶華8月營收5.53億元、月增12.11%

▲晶華董事長潘思亮。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

晶華國際酒店集團 (2707) 今日公佈2025年8月營收報告，受惠於暑期出遊以及家庭聚餐需求量雙雙衝高，集團合併總營收達到5.53億元，較上月成長12.11%，較去年同期成長14.69%，累計1至8月份合併總營收來到44.82億元，較去年同期成長10.28%。

其中，麗晶精品的黃金週檔期營業額較去年成長近三成，而地震後恢復營運的太魯閣晶英更展現出當月獲利的佳績，加上六月份開幕的「故宮晶華冠軍牛肉麵坊」業績持續加持，讓集團總營收數字和去年同期相比，展現雙位數成長的好成績。

展望後市，晶華表示，除了9月初的國際半導體展有效提升海外商旅訂房率，教師節、中秋節以及國慶連假則預計可以帶動三波國旅消費，集團旗下各酒店已經推出相對應的住房專案，期望可以爭取到國人住房以及餐飲消費的青睞。此外，各款中秋月餅禮盒也持續熱賣中，台北晶華的銷售總業績將有望突破五千萬，達到比去年相同檔期成長一成的目標。而深耕海外fine dining領域多年的台北晶華於9/12-9/14邀請到韓國唯一米其林三星餐廳「Mingles」主廚姜珉求來台客座、消息一出席次迅速售罄，也將帶進六佰萬的餐飲業績。

第四季將迎來餐飲的旺季，除了萬聖節、感恩節以及聖誕節等適合闔家餐敘的節日外，更有企業尾牙等大型宴會商機，集團旗下各酒店已積極展開節慶活動的佈置與規劃，並與各大公司的福委會洽談，掌握承接外燴的可能性。台北晶華亦延續今年的「名店快閃」策略，邀請日、韓兩地的知名糕點餐飲名店-- DOLCE TACUBO、Ginza Sand以及HAZ Bakery前來客座，帶來東京以及首爾最熱門的甜品、烘焙麵包、三明治與佳節禮盒，宴饗本地饕客。而11月初盛大舉行的台北國際旅展(ITF)，集團旗下各酒店更將推出各式住房與餐飲優惠內容，期望為集團整體業績注入向上推升的動能。