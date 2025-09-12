不得不信的玄學！康霈*2根跌停後巴逆逆停損　結果谷底瘋拉33.5元

▲康霈*（6919）12日走勢。（圖／翻攝Google財經）

記者葉國吏／綜合報導

「隱形股王」康霈*（6919）因減重藥試驗疑慮導致連吞2根跌停，就在12日可能面臨第3根跌停的時候突然打開、一度險些甩尾漲停。會有此場面，原來是因為有「玄學」在操弄、被網友視為反指標的「巴逆逆」認賠賣出了！

被股民視為反指標的「吃土鋁繩-巴逆逆」，曾在3日的時候貼出成交單透露進場康霈*，3日康霈*收盤價為254.5元。期間股價一度漲到277元。但隨著減重藥試驗疑慮發生以後，10、11日康霈*直接連吞2根跌停、收在207元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲康霈*（6919）。（圖／記者高兆麟攝）

12日康霈*延續跌勢，以191.5元開出、最低一度跌剩189元。但1分鐘後突然出現大場面，大批資金湧入直接拉升、最高回到222.5元，震盪價差33.5元。3日僅場的巴逆逆也沒有錯過今天的大場面，今早發文「從小賺變大虧…………」同時貼出成交單，可以看到她已經賣出康霈*。

許多粉絲看到些文後紛紛道謝留言「康霈妳賣了，大家起飛了」、「難怪今天康霈沒鎖」、「感謝鋁繩願意放過霈豬」、「難怪今天跌停打開了」、「謝謝你終於肯放過康霈了。」

康霈*8日在法說會中透露研發中的減重藥臨床三期試驗延後半年開始收案，導致股價跌停。公司向外澄清延後延收為「主動調整」並非美國食品藥物管理局（FDA）限制，但投資人疑慮仍未化解，連續2個交易日摜至跌停。