歷經三個多月　萬海「旺春輪」終於彎靠杜拜的傑貝阿里避難

▲▼ 萬海航運的WAN HAI 503旺春輪10日還在燒。（圖／翻攝自Indian Coast Guard）

▲歷經三個多月，萬海航運發生火燒事故的「旺春輪」，終於彎靠避難港傑貝阿里。（圖／翻攝自Indian Coast Guard）

記者張佩芬／台北報導

今年6月9日下午在印度西岸外海航行時，發生貨櫃爆炸事故的萬海航運「旺春輪」，終於在昨(11)日彎靠杜拜的傑貝阿里港，以該港為避難港，進行船隻貨櫃檢查與卸載，船隻能否修復或是報廢拆解也將獲得答案。

在新加坡註冊的「旺春輪」在印度喀拉拉邦海岸發生火災三個多月後，終於申請到避難港，國際媒體報導指出，經初步評估，該船的穩定性和結構完整性是安全的，沒有立即發現風險。抵達後，所有的檢查和程序將按照有關部門的要求進行。

本月10日，當該船通過荷莫茲海峽接近阿聯酋時，救援人員登上船隻檢查，指出船隻已無冒煙的跡象，將開始檢驗和卸貨。船舶前部的貨櫃和貨物在火災中遭受了廣泛的損壞，但是根據船舶的照片，位於船尾到住宿區後方的貨櫃相對損壞較小。

該船員是計畫船在斯里蘭卡尋求避難港，中國大陸招商局經營的漢班托塔港已同意接收該船，但傳出斯里蘭卡當局要求提供32.5億美元的擔保金，這一數額遠遠超過了打撈行動的正常責任限額，使得船隻不得不另覓避難港。

最後洽得的傑貝阿里港，近2000海浬的航程，拖曳過印度的西南季風季節，被認為會對船體造成相當大的壓力，是一段艱難的航程。8月25日船隻成功拖離斯里蘭卡近海，於9月11日抵達阿聯酋。

萬海昨日在公司網站上公告：WAN HAI 503已獲DP World與杜拜港務局(Dubai Ports Authority)核准靠泊阿聯酋傑貝阿里(Jebel Ali）指定救助港，並預計於2025年9月11日在救助團隊拖帶下安全抵達。

船舶抵達後，將依主管機關相關檢查及規定程序辦理，隨後方可展開貨櫃查驗及卸貨等作業。預計於10月，視貨物查驗進度及與貨主聯繫情形，進一步安排後續作業並提供說明。

本公司謹此衷心感謝各相關主管機關、合作夥伴及專業團隊在此過程中所提供的指導與支持。萬海航運亦將持續全力配合主管機關，確保所有行動均符合國際規範與安全標準。本公司將於有最新進展時，將即時向各方通報。

