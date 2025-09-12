台股屢創新高　法人：AI強勁出口表現確立長線動能

▲AI帶動出口成長，長期成長看俏。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

期台股受惠美股電子類股激勵勢頭強勁，加上美國聯準會預定降息已成為市場共識，觀察外資資金動向已連續8日買超台股，熱錢湧進，加權指數突破2萬5千點，國泰永續高股息（00878）經理人游日傑表示，AI概念股仍為投資主軸，展望第4季進入台股傳統電子旺季，可望延續後市長線動能。

根據財政部公告8月台灣出口額達584.9億美元，刷新單月新高，更創下連續4個月突破500億美元成績，也是台灣出口額首次超越南韓，以及國際半導體展登場，確立AI概念股主流股位階。

游日傑補充，軟體大巨頭甲骨文（Oracle）公布財報表現後，整體優於市場預期，甲骨文同時宣布將與Open AI、META、輝達及字節跳動等軟體公司簽署上看數十億美元的巨額合約，顯見AI雲端基建需求旺盛，10日甲骨文股價猛漲35.91%，創下1992年以來最佳單日漲幅，帶動多家台廠受惠，包括廣達（2383）、緯創（3231）等甲骨文供應鏈，皆是00878成分股，。

00878在成分股配置上，除布局具成長潛力的科技趨勢，亦搭配約3成金融股，平衡投組波動。近期全台13家金控陸續公布8月獲利，合計稅後盈餘達578.32億元，其中00878持有近1成的最大成分股國泰金（2882）8月稅後純益突破百億大關，達102.7億元、年增95%，旗下事業體包括銀行、產險及投信累計稅後淨利續創歷史同期新高，透過多元產業布局，展現攻守兼備特性，適合新手存股、退休族完善理財規劃。

