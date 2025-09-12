2025東盟AI高峰會聚焦未來機遇與挑戰　孫大千受邀主講籲兼顧倫理發展

▲2025東盟AI高峰會登場，中信金融管理學院教授孫大千受邀主講。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／綜合報導

東盟人工智慧商業高峰會2025（ASEAN AI Business Summit 2025）於9月12日在吉隆坡盛大登場，吸引了來自東盟加印度共11國的科技官員、企業領袖及學者專家齊聚一堂，共同探討人工智能的未來發展。本次峰會顯示出東盟各國政府近年來對AI科技發展的全力投入，無論是在人才培育、數據中心建置，抑或是區域合作上，都投入了可觀的資源。

值得一提的是，此次峰會的開幕儀式也特別邀請了前立法委員、現任中信金融管理學院科技金融研究所教授，同時也是電影視覺特效公司「數字王國」執行董事的孫大千，擔任唯一主講嘉賓。孫大千以「人工智能的未來：機遇與責任」（Navigating the Future of Artificial Intelligence: Opportunities and Responsibilities）為題，全程英文發表了精闢的主旨演講。

孫大千在演講中指出，過去十年來，人工智能已從單一應用，快速演進至更通用、更接近人類智能的水平。GPT、多模態系統、即時生成代理等過去僅存在於科幻小說中的概念，如今已成為現實，並且正以驚人的速度持續進步。他預測，到2030年，AI將有能力自動生成電影、設計產品、撰寫程式，甚至做出高階商業決策。隨著AI與量子運算、5G、物聯網等技術的深度整合，智慧生態系將滲透至城市、家庭及產業的各個角落，加速這一進程。

在視覺特效產業方面，孫大千以其任職的「數字王國」為例表示，AI的變革力量。他提到，AI工具已能生成逼真的人臉、模擬完整的數位環境，甚至重現演員的聲音與表情，大幅降低了製作時間與成本。這意味著，人類創作者的角色將從「動手操作」轉變為「高層策展與遠見領航」。他強調，AI不會取代人類的創意，反而能放大創意思維，而AI將協助將人類的想像力更快速、高效地轉化為現實。

孫大千也語重心長地提醒，技術的進步總伴隨著隱憂。他點出，演算法偏見、數據隱私、就業衝擊，以及對透明監管的需求，都是我們必須正視的挑戰。在建構影響深遠的AI系統時，必須確保其公平、可解釋且負責任。他呼籲，我們不僅要問「AI能做什麼？」，更要深入探討「AI應該做什麼？」

孫大千進一步透露，「數字王國」正積極進行全面的AI轉型，未來的發展重點將包括：一、打造短影音生成平台： 整合開源影像生成模型，結合公司三十年的專業經驗，建立一站式短影音創作平台。二、開發AI代理： 應用於電影製作的各個環節，提升製作效率。三、數位資產再利用： 整理並標記公司過去30年積累的龐大數位資產，用於訓練未來世界模型。四﹑推出智能虛擬人： 結合虛擬人核心技術與大型多模態模型，創造具備高度互動性的智能虛擬人。

最後，孫大千強調，人工智能的故事仍在書寫，而我們都是其中的作者。作為地區的企業領袖、教育者、科技工作者與政策制定者，我們肩負共同的責任與獨特的機會，去塑造一個不僅高效獲利，更能兼顧倫理、包容，並以人為本的AI未來，他呼也籲與會者攜手前行，以遠見、智慧與責任，共同建構一個讓所有人受益的AI時代。