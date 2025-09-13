美光股價刷新高！引爆記憶體行情　華邦電本月飆3成最猛

▲美光。（圖／美光提供）

記者高兆麟／台北報導

受惠AI帶動的高階記憶體需求，美國記憶體大廠美光（Micron Technology）延續本周以來強勢格局，周五（12日）美股收盤再創新高，而台系記憶體上游製造廠華邦電（2344）、南亞科（2408）亦是本周台股買盤重心，統計本月以來華邦電股價已飆逾3成，南亞科也有2成，漲勢驚人。

AI從「訓練」轉向「推論」與「邊緣AI裝置」，市場對記憶體需求日益殷切，第三季記憶體產品價格調漲，產業迎來轉機，尤其DDR4因供需扭轉，第四季價格持續向上。

美光9月23日美股盤後即將公布財報，分析人士看好其展望有望擊敗華爾街預估，股價近期狂飆，12日以上漲6.66美元或4.42%、157.23美元作收，股價連8漲。

根據《Seeking Alpha》報導，花旗分析師Christopher Danely預測，美光即將公布的第4季（6-8月）財報有望符合華爾街預期，且拜DRAM、NAND型快閃記憶體銷售轉強，以及報價走堅之賜，公司展望看俏。

花旗直接將美光目標價從150美元調升至175美元，明確看好DRAM晶片與相關硬體需求將持續爆發。

記憶體股大爆發，台系記憶體大廠華邦電本周居投信法人買超首位、外資買超排第4位，外資本周買超9萬2058張，投信則是1萬7707張，華邦電12日以上漲0.45元或1.8%、25.45元作收，本周股價最高來到26.6元，刷15個月以來新高。

至於南亞科12日以上漲0.9元或1.59%、57.4元作收，盤中一度衝高至60.5元，創近3個月高點。