台積電刷1280元天價！台股飆25619點新高　法人：AI行情才開始

▲台股上漲示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受到台積電（2330）秒填息後刷新天價激勵，台北股市今（15）日開盤不到1分鐘翻紅，隨即飆漲263.1點刷25620.62點新高，萬寶投顧執行長王榮旭直言：「AI行情才開始」，認為台股有望再刷新高。

「台積電這波的成長也是AI晶片幫助。」王榮旭表示，台、日、韓等地股市近期在美國聯準會（Fed）放水預期下，資金湧向AI，產業都還在初期成長階段，大行情可期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

開盤半小時，台積電盤中再刷1280元天價，市值衝上33.19兆元。