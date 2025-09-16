記憶體迎資金瘋狗浪！華邦電爆50萬張天量衝波段高　南亞科亮燈

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

資金湧入台股，記憶體股漲價風暴來襲帶動類股續成今（16）日交投重心，華邦電（2344）至午盤已爆出50萬張天量，超越昨（15）日全日46.8萬張大量，穩居台股成交王，股價更由黑翻紅，衝上28.45元波段高點，南亞科（2408）大漲逾9%，成交量衝逾31萬張，勇奪成交排行榜后座。

記憶體類股在漲價風潮下，成為繼PCB之後，台股盤面資金追逐重心，類股中以南亞科漲勢明顯，午盤之前股價最高來到69.2元，僅差一小步即攻漲停，股價創14個月高點；群聯（8299） 一度上漲逾6%，股價重回700元以上，十詮（4967）早盤即攻上91元漲停價。

至於成交王華邦電今日呈現戲劇性走勢，以下跌0.3元、26.5元開出，不過開盤後40分鐘後股價翻紅，量滾量，帶動股價走高，午盤攻高至28.45元，大漲1.65元或6.15%，創下逾18個月新高。

AI 領域對儲存需求激增驅動，全球記憶體市場再度吹起漲價號角。 SanDisk 率先調漲 NAND Flash 報價 10%，美光（Micron）也自 12 日起全面暫停報價一周，涵蓋 DRAM 與 NAND 全線產品，並暫停與 OEM、ODM 客戶洽談長約。