強化國際合作　驗船中心成為諾魯、吐瓦魯授權機構

▲CR鄭志文執行長(左)與吐瓦魯船舶註冊局代表David Chong(右)共同簽署授權合約。（圖／CR提供)

記者張佩芬／台北報導

驗船中心(CR)昨(15)日於新加坡與諾魯海事管理局(NMA)與吐瓦魯船舶註冊局(TSR)正式簽署授權機構(RO)合約。對於懸掛諾魯及吐瓦魯船旗之商船及漁船CR可以為船東提供公約檢驗及發證服務，進一步拓展對船東服務範圍，此舉不僅象徵著合作關係的新篇章，更彰顯三方在強化船舶安全、環境保護及永續航運上的共同承諾。

CR指出，目前我國船東所擁有之各噸位動力漁船約有12,000餘艘，在全球市場佔有重要地位，近年來隨著企業社會責任意識提升，船東對船舶安全及海洋保護相關議題日益重視，愈加需要第三方公證單位協助確保其營運皆符合國際公約要求，CR肩負此一使命，將以專業實力回應業界期待。

▲CR鄭志文執行長(右)與諾魯海事管理局代表Koh En Rong Elijah(左)共同簽署授權合約。（圖／CR提供）

CR執行長鄭志文博士表示，繼今年2月與巴拿馬海事局續簽RO合約後，再度取得NMA及TSR授權，充分展現CR專業能力及服務品質深獲國際肯定，這項合作不僅是專業服務的延伸，更是深化友誼與夥伴關係的重要里程碑。

CR強調，未來將持續秉持專業與服務精神，提供最高品質的技術支援，並與各國海事主管機關及船東緊密合作，共同推動國際航運安全與永續發展。