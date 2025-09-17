ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

輝達投資加持！　佳能「機器人題材」今除權息填逾5成

記者巫彩蓮／台北報導

能率集團布局機器人新領域，投資美國Agility Robotics，獲得輝達加持，集團中佳能（2374）昨日在除權息前一天交易日攻上107元漲停價，為今（17）日除權息添上好彩頭，今日早盤攻上101元，填權息約5成。

佳能於今（17）日除權息，每股配發0.6元現金、1.2元股票股利，昨（16）日收盤價107元，除權息參考價為95元，權息加計息值11.98181元，挾著機器人題材，今日除權息，股價高，雖漲勢收斂，但早盤股價一度重回百元，站上101元。

日前機器人公司Agility Robotics, Inc.官網宣布，在C輪融資中獲得NVentures（NVIDIA創投部門）投資，將深化雙方在AI模擬、數位孿生及強化學習等技術合作，攜手推動新一代AI機器人，能率集團的能率亞洲（7777）、能率（5392）、佳能等個股挾著投資Agility題材，近期股價表現強勢。

日前佳能高層指出，機器人視覺產品將在明年起陸續發酵，將與客戶攜手逐步拓展亞洲市場，無人機則開發模組、未來不排除整機組裝製造，拓展歐洲等地的消費性市場，預估明年多元領域營收比重約5～10%，2027年則將達20%。

關鍵字： 台股佳能機器人投資股息

