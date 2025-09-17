甲骨文星際之門台鏈搶進　下一個兆美元市值企業是它！

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

圖／先探投資週刊 提供

甲骨文上季簽下五家數百億美元等級大客戶，預期在全球雲端運算市場的競爭力將大幅超前，並劍指亞馬遜、微軟和谷歌；而台廠供應鏈諸如緯穎、廣達、神達、緯創、鴻海等，勢必享受到紅利。

文／魏聖峰

在美股掛牌企業中，目前哪一家公司的資本市值最快達到一兆美元？答案可能不是先前市場臆測的禮來，也不是Walmart和JP摩根大通銀行，而是甲骨文！在甲骨文還沒發布財報與財測數據之前，該公司的資本市值約在六七八四億美元，排名美股掛牌第十四大企業，但財報公布後，隔天股價大漲三六％，資本市值馬上飆漲到九三三○億美元，一口氣彎道超車排名在他之前的JP摩根大通銀行和Walmart，成為美股第十一大掛牌企業。受甲骨文股價大漲激勵，創辦人艾里森（Larry Ellison）身家一夕飆漲，一度超越馬斯克成為全球首富，他目前握有約十一．六億股的甲骨文股票。

甲骨文財報讓華爾街市場感到異常興奮的理由在於，該公司預估剩餘履約義務（Remaining Performance Obligations; RPO）將有爆發性成長，並大幅上調到四五五○億美元，年增率高達三五九％，比前一季成長三一七○億美元。不僅如此，甲骨文將雲端基礎建設部門營收在二六會計年度將有七七％的成長，達到一八二．五億美元，之後未來四年將分別成長到三二○億美元、七三○億美元、一一四○億美元以及一四四○億美元。以甲骨文在雲端基礎建設的部門的營收預估呈現爆炸性成長，屆時在全球雲端運算市占率中，將劍指亞馬遜、微軟和谷歌，成為這三大ＣＳＰ業者的最強大競爭對手。

簽約數十億等級大客戶

甲骨文執行長Safra Catz表示，這是不可思議的一季，他們簽下五家不同領域客戶的數十億美元合約，這讓該公司的RPO來到四五五○億美元。這五個客戶分別是OpenAI、xAI、Meta、Nvidia和超微等。在接下來的幾個月內，他們有可能簽下更多數十億美元等級別的客戶，讓該公司的RPO可能超過五千億美元。她說，上季雲端運算總營收（含應用程式和基礎設施）年增率達二七％、七二億美元。雲端基礎設施（ＯＣＩ）營收年增五四％、三三億美元，而二五財會第一季年增率四六％。上季來自ＯＣＩ的消費收入成長五七％，需求遠大於供給。

ＯＣＩ是甲骨文設立的公有雲服務平台，企業能透過ＯＣＩ開發、部署和管理各類分散式雲端服務，並且可針對人工智慧、機器學習、企業應用程式和雲端原生應用程式等工作負載進行運算。目前ＯＣＩ區域嵌入AWS、Azure和GCP的多雲資料庫營收在上季成長了一五二九％。上季雲端應用程式營收為三八億美元，年增十％，而甲骨文的策略後台應用程式收入為二四億美元，成長十六％。Catz指出，甲骨文資料庫正在蓬勃發展，現在包含Azure GCP和AWS內部擁有三四個多雲資料中心。而且將交付另外三七個資料中心，總數達到七一個。所有這些趨勢都表明收入成長將會更高。對於二六財會年度，該公司仍然充滿信心並致力於讓全年總收入成長十六％。因應RPO的強勁成長，二六財會年度的資本支出將達到三五○億美元。

艾里森在財報會議中指出，甲骨文建構了千萬兆瓦等級的資料中心，訓練ＡＩ模型的速度比世界其他任何公司都快、更具成本效益，這就是多家世界級ＡＩ公司選擇以甲骨文的ＡＩ資料中心來訓練他們的ＡＩ模型。他認為，訓練ＡＩ模型是一個價值數兆美元的生意，很難想像市場需求會這麼大。還有ＡＩ推理市場規模可能會更大，數百萬客戶使用這些ＡＩ模型來經營管理企業和政府。

事實上，ＡＩ推理市場將比ＡＩ訓練市場要大得多。艾里森說，甲骨文幫客戶在資料庫中儲存資料添加非常重要的新方法，就是將其向量化。透過向量化所有數據，所有數據都可以被人工智慧模型理解。然後，這可以讓客戶將他們的所有資料庫、所有新的甲骨文ＡＩ資料庫和雲端儲存、ＯＣＩ雲端儲存直接連接到世界上最先進的ＡＩ推理模型。ChatGPT、Gemini、Grok、Llama，所有這些都是在甲骨文雲端中獨有的。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2370期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

谷月涵示警！台美股市過熱　聯準會降息引發獲利了結賣壓

反映聯準會降息，熱錢簇擁下，台股創下25664.81點新高，有「台灣先生」稱號的聚界潔能董事長長谷月涵（Peter Kurz）今（17）日出席台台北龍門扶輪社活動認為，台、美股市超過歷史位置有過熱跡象，惟資金行情推動下仍將穩定向上，一旦聯準會降息，也許股市會用下跌來反映；此外，最快明年要提防AI泡沫化。

快訊／6萬股民喜迎！00946月配0.058元平次高　10／7除息

擁有近6萬股民的台股月配型ETF群益科技高息成長（00946）今（17）日公告最新配息，每股配發0.058元，以今日收盤價10.16元估計，年化分配率達6.85%，接近7%，預計10月7日除息，10月31日入帳。

多機組故障檢修　台電：今夜尖峰備轉容量保6%有困難

台電林口電廠1號機16日因破管停機檢修，今（17）日白天尖峰備轉容量率僅9.06%，亮出供電黃燈，代表系統供電吃緊，由連日高溫，夜尖峰用電情況備受關切，台電直言，估今晚夜尖峰備轉容量率要維持6%有一定挑戰與困難。

半導體新兵漢測今登錄興櫃　衝700元大漲657%

半導體晶圓測試大廠漢民測試系統（7856、簡稱漢測）今（17）日以參考價100元登錄興櫃市場交易，由於2025年上半年獲利已提前改寫年度新高，開盤即跳空大漲至188元，漲勢一路向上竄升，最高飆漲至757元，大漲657%。

金價衝破3700美元刷新高！　專家：通膨高仍降息「黃金永遠是贏家」

受惠於聯準會（Fed）明日有望宣布降息，現貨黃金價格在紐約盤16日一舉升破了每盎司3700美元，再創歷史新高。根據《CNBC》報導指出，美國銀行表示，如果Fed明日如市場預期降息，黃金將成為贏家。

63萬股民心情起伏！00929配0.08元先填息再翻黑　10／15入帳

資產規模1531億元、擁有63萬人的首檔台股月配型ETF復華台灣科技優息（00929）今（17）日除息，每股配發0.08元，昨（16）日收盤價18.39元，今（17）日除息參考價為18.31元，今日股價最高來到18.4元，完成填息走勢，惟伴隨台股跌勢擴大，股價填息後翻黑，另股息分配發放日10月15日。

獨／國泰金高層地震！程淑芬卸投資長　總座證實「調整中」

投資圈傳出曾有「外資天后」之稱、國泰金控（2882）投資長程淑芬因個人因素有意去職，《ETtoday》記者致電給國泰金總經理李長庚求證，李長庚回應表示「她目前是在工作調整中」。

新代掛牌上市上演蜜月行情大漲44％　抽中現賺28萬元

智慧製造解決方案廠新代科技 (7750）今日以每股630元掛牌上市，今日也上演蜜月行情，盤中一度衝上912元，漲幅達44.7％，投資人若幸運中籤，一張有望獲利超過28萬元。

快訊／新台幣匯率強升逾1角！　再見「29」字頭

受到於聯準會（Fed）明日有望宣布降息，美元走弱，新台幣匯價在開盤10分鐘升破30元整數大關，最高匯價來到29.984，強升1.17角，睽違一個月再見「29」字頭。

中國控輝達違反反壟斷法　公司聲明：遵守所有法律

中國近日表示，經過初步調查，發現美國晶片大廠輝達（NVIDIA）違反反壟斷法。輝達16日回應，強調公司在各方均遵守法律，並將持續與相關政府單位合作。這起事件被視為美中在半導體領域持續角力的最新發展。

