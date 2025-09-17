甲骨文星際之門台鏈搶進　下一個兆美元市值企業是它！

甲骨文上季簽下五家數百億美元等級大客戶，預期在全球雲端運算市場的競爭力將大幅超前，並劍指亞馬遜、微軟和谷歌；而台廠供應鏈諸如緯穎、廣達、神達、緯創、鴻海等，勢必享受到紅利。

文／魏聖峰

在美股掛牌企業中，目前哪一家公司的資本市值最快達到一兆美元？答案可能不是先前市場臆測的禮來，也不是Walmart和JP摩根大通銀行，而是甲骨文！在甲骨文還沒發布財報與財測數據之前，該公司的資本市值約在六七八四億美元，排名美股掛牌第十四大企業，但財報公布後，隔天股價大漲三六％，資本市值馬上飆漲到九三三○億美元，一口氣彎道超車排名在他之前的JP摩根大通銀行和Walmart，成為美股第十一大掛牌企業。受甲骨文股價大漲激勵，創辦人艾里森（Larry Ellison）身家一夕飆漲，一度超越馬斯克成為全球首富，他目前握有約十一．六億股的甲骨文股票。

甲骨文財報讓華爾街市場感到異常興奮的理由在於，該公司預估剩餘履約義務（Remaining Performance Obligations; RPO）將有爆發性成長，並大幅上調到四五五○億美元，年增率高達三五九％，比前一季成長三一七○億美元。不僅如此，甲骨文將雲端基礎建設部門營收在二六會計年度將有七七％的成長，達到一八二．五億美元，之後未來四年將分別成長到三二○億美元、七三○億美元、一一四○億美元以及一四四○億美元。以甲骨文在雲端基礎建設的部門的營收預估呈現爆炸性成長，屆時在全球雲端運算市占率中，將劍指亞馬遜、微軟和谷歌，成為這三大ＣＳＰ業者的最強大競爭對手。

簽約數十億等級大客戶

甲骨文執行長Safra Catz表示，這是不可思議的一季，他們簽下五家不同領域客戶的數十億美元合約，這讓該公司的RPO來到四五五○億美元。這五個客戶分別是OpenAI、xAI、Meta、Nvidia和超微等。在接下來的幾個月內，他們有可能簽下更多數十億美元等級別的客戶，讓該公司的RPO可能超過五千億美元。她說，上季雲端運算總營收（含應用程式和基礎設施）年增率達二七％、七二億美元。雲端基礎設施（ＯＣＩ）營收年增五四％、三三億美元，而二五財會第一季年增率四六％。上季來自ＯＣＩ的消費收入成長五七％，需求遠大於供給。

ＯＣＩ是甲骨文設立的公有雲服務平台，企業能透過ＯＣＩ開發、部署和管理各類分散式雲端服務，並且可針對人工智慧、機器學習、企業應用程式和雲端原生應用程式等工作負載進行運算。目前ＯＣＩ區域嵌入AWS、Azure和GCP的多雲資料庫營收在上季成長了一五二九％。上季雲端應用程式營收為三八億美元，年增十％，而甲骨文的策略後台應用程式收入為二四億美元，成長十六％。Catz指出，甲骨文資料庫正在蓬勃發展，現在包含Azure GCP和AWS內部擁有三四個多雲資料中心。而且將交付另外三七個資料中心，總數達到七一個。所有這些趨勢都表明收入成長將會更高。對於二六財會年度，該公司仍然充滿信心並致力於讓全年總收入成長十六％。因應RPO的強勁成長，二六財會年度的資本支出將達到三五○億美元。

艾里森在財報會議中指出，甲骨文建構了千萬兆瓦等級的資料中心，訓練ＡＩ模型的速度比世界其他任何公司都快、更具成本效益，這就是多家世界級ＡＩ公司選擇以甲骨文的ＡＩ資料中心來訓練他們的ＡＩ模型。他認為，訓練ＡＩ模型是一個價值數兆美元的生意，很難想像市場需求會這麼大。還有ＡＩ推理市場規模可能會更大，數百萬客戶使用這些ＡＩ模型來經營管理企業和政府。

事實上，ＡＩ推理市場將比ＡＩ訓練市場要大得多。艾里森說，甲骨文幫客戶在資料庫中儲存資料添加非常重要的新方法，就是將其向量化。透過向量化所有數據，所有數據都可以被人工智慧模型理解。然後，這可以讓客戶將他們的所有資料庫、所有新的甲骨文ＡＩ資料庫和雲端儲存、ＯＣＩ雲端儲存直接連接到世界上最先進的ＡＩ推理模型。ChatGPT、Gemini、Grok、Llama，所有這些都是在甲骨文雲端中獨有的。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2370期精彩當期內文轉載》