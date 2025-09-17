谷月涵示警！台美股市過熱　聯準會降息引發獲利了結賣壓

▲「台灣先生」谷月涵分析，聯準會降息引發股市獲利了結賣壓。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

反映聯準會降息，熱錢簇擁下，台股創下25664.81點新高，有「台灣先生」稱號的聚界潔能董事長谷月涵（Peter Kurz）今（17）日出席台北龍門扶輪社活動認為，台、美股市超過歷史位置有過熱跡象，惟資金行情推動下仍將穩定向上，一旦聯準會降息，也許股市會用下跌來反映；此外，最快明年要提防AI泡沫化。

谷月涵指出，聯準會降息，資金行情有望啟動，市場必須留心降息之後，引發獲利了結壓，股市有下跌整理可能性。

至於AI是否存在泡沫化？谷月涵以2000年網際網路時代為例，資本市場不跌，就會繼續投，一定會投到過度就會整理，AI會泡沫化遲早問題，但並不是現在，新科技都有這個過程，先前網際網路泡沫化，造成那斯達克指數大跌，由於網際網路重要的基礎，科技業還是會一直投資，目前還不到AI出現泡沫化的時間點，明年比較令人擔心。

輝達成AI時代代表，谷月涵直言，他不會投資輝達，現在「沒有投它（輝達）」，大家都被逼著投資它，反觀台積電反而可以一直投資，而他看好從AI延伸的題材，包括：能源，小型模組化反應爐（SMR）、燃料電池（Bloom Energy）和量子電腦。

