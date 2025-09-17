菲律賓赴台旅客今年估破50萬人次　三大航台灣形象展促銷

▲左起長榮航空菲律賓分公司總主任謝世杰、崴航國際董事長曾俊鵬、華航菲律賓分公司總經理謝志源、星宇航空菲律賓分公司總經理陳俊中。(圖／記者張佩芬攝)

記者張佩芬／綜合報導

去年台灣入境外籍旅客人次，菲律賓以46萬7157人次名列第五，在東南亞國家當中名列第一，今(17)日在馬尼拉舉辦的台灣形象展，中華航空，長榮航空與星宇航班都設置攤位促銷，明年的早鳥票，台北來回僅賣13,000披索，約新台幣7540元，目前也有多項促銷活動；目前市場上正常票約新台幣15,000元。

據勞動部去年8月公布的統計數字，菲律賓已經是台灣的第三大移工來源國，占比將近20%，人數突破15萬人，因為英文程度好，有超過8成在科技製造業工作，餘擔任看護工等，不過這些外籍勞工並非都是每年進出台灣，有的數年才回菲律賓一趟，最大宗的還是遊客，另有來台就醫人士。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林口長庚醫院副院長馮思中表示，菲律賓到台灣就醫的以重症居多，例如攝護腺癌、顱顏治療、肝移植、細胞治療等，長庚一年收到上百名病患，其中與菲賓距離最近的高雄長庚病患比林口多。長庚在遠距醫療方面已有科技公司搭配，系統、設備都有，菲律賓島嶼多，長庚可提供完善服務，將積極開展遠距醫療。

目前華航有飛馬尼拉與宿霧，長榮除了馬尼拉與宿霧，還飛克拉克，星宇航空則是飛宿霧與 克拉克，預計今年年底重開馬尼拉航線。

菲律賓有1.1億人口，年齡中位數在30左右，消費性強，外貿協會董事長黃志芳指出，貿協在2017、2019與今年三次在菲國辦台灣形象展，今年因為歷經美國對等關稅，供應鏈移轉，菲國的人口紅利吸引台灣企業投資，菲國民眾消費力強，今年的展出，估計商機在5千萬美元以上。