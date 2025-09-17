第41屆ABA會員大會圓滿落幕　建構永續金融與區域合作新典範

▲為感謝中國信託金控副董事長吳一揆（左）擔任ABA會長期間的努力及卓越貢獻，ABA 榮譽會長 Mr. Rajendra Theagarajah（右）特別致贈感謝獎座。（圖／ABA提供）

記者巫彩蓮／台北報導

旨在促進亞洲各國金融機構合作交流發展與友好關係，由中國信託金融控股公司（簡稱「中國信託金控」）創辦人辜濓松先生積極促成的亞洲銀行家協會（Asian Bankers Association, ABA），於今年9月15日至16日首度於不丹東卡宗（Dungkar Dzong）舉辦第41屆會員大會暨研討會。甫卸任ABA會長的中國信託金控副董事長吳一揆表示，今年主題為「融資未來：銀行永續成長」（Financing the Future: Banking for Sustainable Growth），探討金融科技如何推動永續發展，進而促進亞太地區金融業的合作共榮，不丹重視自然環境與永續發展理念，與本屆主題高度契合，亦為區域金融合作帶來新篇章。

▲第41屆ABA會員大會暨研討會於不丹圓滿落幕，期間亦推選不丹銀行董事長Thinley Namgyel（左）為新任會長，甫卸任之ABA會長、中國信託金控副董事長吳一揆（右）交接會旗。（圖／ABA提供）

ABA成立於1981年，以促進亞洲區域經濟發展為目標，針對亞太地區金融業發展提出對策與建言，每兩年由理事會投票選任會長，中國信託金控副董事長吳一揆2024年起接任會長，積極擴展會員版圖，於同年爭取到ABA年會於臺北舉辦的主辦權，成功吸引250位的亞洲各國中央銀行、金融、企業及國際組織代表來臺參與，凸顯了中國信託及臺灣在亞太地區的影響力與優勢，及提升臺灣國際能見度。亦於任內成功邀請緬甸旅遊銀行（Myanma Tourism Bank）、亞塞拜然Azer-Turk Bank及銀行支付平臺Banking Payments and Commerce加入會員，強化區域領導地位，並擴大會員分佈的廣度，讓ABA得以持續強化推動亞太地區銀行與金融服務業發展，展現ABA於國際組織的功能與定位。

▲第41屆ABA會員大會暨研討會於不丹舉行，新任會長不丹銀行董事長Thinley Namgyel（右六）、甫卸任ABA會長的中國信託金控副董事長吳一揆（左六）、新任副會長馬爾地夫銀行總經理Mr. Mohamad Shareef（右五）與ABA理事共同出席。（圖／ABA提供）

為期二天的ABA大會，吳一揆會長特別感謝主辦國不丹銀行（Bank of Bhutan）的支持，本屆ABA會員大會暨研討會除了交流區域及國際經濟局勢意見外，更為區域經濟合作與金融創新建構交流緊密合作的平臺，為亞洲區域經濟共榮發展注入新動力。展現ABA獨特的連結價值，推動區域合作與發展並協助不丹和國際接軌。

特別值得一提的是，不丹正積極推動特別行政區「格勒普正念城市」（Gelephu Mindfulness City, GMC）的造城計畫，預計用20年打造一座融合不丹價值觀、科技與金融中心、環保基礎設施與全球投資的永續城市，並成為連結南亞與東南亞的經濟走廊，以實現當地經濟成長、永續發展和精神福祉的融合。ABA將透過區域金融網絡，促進正念城市與亞洲各國金融機構的合作，推動創新金融解決方案，助力不丹實現經濟轉型與國際化目標。

▲第41屆ABA會員大會暨研討會於不丹圓滿落幕，共計15國、逾150位金融領袖齊聚一堂交流理念。（圖／ABA提供）

ABA目前會員涵蓋全球26個經濟體、近70家會員機構，為亞太地區規模最大、影響力最廣的國際金融組織。第41屆會員大會暨研討會共邀請來自15國、逾150位金融領袖齊聚一堂，深入探討數位轉型、跨境支付創新、永續金融及監管調適等議題。不丹財政部長Lyonpo Lekey Dorji及亞洲開發銀行（Asian Development Bank, ADB）區域負責人Sonomi Tanaka等重要貴賓皆出席支持，顯見ABA促進亞洲區域合作影響力。本次大會亦推選不丹銀行董事長Thinley Namgyel接任會長，將與新任副會長馬爾地夫銀行總經理Mr. Mohamad Shareef與斯里蘭卡哈頓國家銀行總經理Mr. Damith Pallewatte共同接續使命，健全亞太區域金融產業，促進經濟發展為目標而努力。