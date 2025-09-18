快訊／美聯儲宣布降息1碼「美元指數急挫」市場預期10月再降

▲美國聯準會（FED）大樓。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國聯邦準備理事會（Fed）於9月18日決議將基準利率下調25個基點（1碼），使利率範圍落在4.00%至4.25%，這也是自去年12月暫停降息後再次啟動寬鬆政策。此次決策符合市場預期，會後美國利率期貨顯示，投資人認為10月再度降息的機率大幅攀升至94%，遠高於決議前的71.6%。

除了基準利率外，儲備餘額利率也同步下調至4.15%。在這次聯邦公開市場委員會（FOMC）聲明中，美聯儲強調將維持現行資產負債表縮減進度，並指出今年上半年美國經濟成長明顯放緩，同時通膨仍處於「略高」水準。聲明還提到，勞動市場的下行風險有所提升，與先前「勞動力市場依然穩健」的看法形成對比。

根據美聯儲最新的點陣圖，官員們對未來利率路徑看法分歧。19位決策官員中，有6人預計2025年僅會降息1次（共25個基點），9人則預期會降息2次（共50個基點），另有2人認為降息幅度將達到2次以上，甚至有1位官員主張2025年不應降息。值得一提的是，理事米蘭對本次利率決議持反對意見，認為應該一次降息50個基點。

至於經濟預測部分，美聯儲預計2025至2027年底的GDP增速中值分別為1.6%、1.8%及1.9%，2028年則為1.8%；核心PCE通膨率預期分別為3.1%、2.6%、2.1%，2028年降至2.0%。失業率預測則在4.3%到4.5%之間徘徊。聯邦基金利率中值預計2025年為3.6%，2026年3.4%，2027年3.1%，長期則維持在3.0%。

消息公布後，美元指數短線急挫，非美貨幣如歐元、英鎊走強；現貨黃金價格也應聲上漲8美元至每盎司3694.69美元。美股羅素2000指數則大漲2%，有望刷新自2021年來新高。市場普遍認為，隨著美聯儲重啟降息循環，未來幾個月金融市場波動將加劇。