數學聰明腦也曾破產　北科大教授做對一事翻身財務自由

▲吳牧恩是量化交易協會創會理事長，私下也相當熱衷投資交易。

圖文／鏡週刊

台北科技大學教授吳牧恩，10多年前用100萬元本金，槓桿操作到2,000萬部位，後來爆發歐債危機，輸光了所有積蓄。這場驚風暴，讓他徹底體悟，投資勝負關鍵在資金管理，這也成了他日後翻身的起點。現在他將投資與投機部位嚴格區分，且已能靠著投資帶來的穩定金流，支撐家庭生活。

「我曾徹底破產過，那次經驗讓我明白投資最重要的並非預測市場，而是做好資金管理。」走進臺北科技大學資訊與財金管理系教授吳牧恩研究室，最先映入眼簾的，是桌上擺放著一台筆電及兩大張曲面螢幕，畫面上跳動著密密麻麻的股價數字及線圖；若說這是法人交易室，也不違和。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原來，吳牧恩同時也是台灣量化交易協會創會理事長；表面上，他是熱愛研究的學者；但私底下，卻是位熱衷實戰交易的投資人。而具數學及資訊工程背景的他，給人的直觀印象是擅長利用科學工具，能在市場上無往不利的投資勝利組，很難跟破產聯想在一起。

「講白了，投資世界的殘酷，與腦袋聰明與否無關，資金管理才是關鍵。」此時，吳牧恩走出研究室，指著隔壁實驗室門口上的6個字：「一切都是機率」，笑說這就是他的座右銘。「所以，不要再幻想能預測市場漲跌了！AI不行、機器學習不行，就連巴菲特也不行。」

他強調，市場漲跌是機率事件，投資人能做的是在衡量獲利期望值下，控制部位大小。記取過去慘痛經歷的吳牧恩，也從此放棄「預測市場」，歷經10多年來修正再出發，現在光靠投資帶來的被動收入，就能支應日常家庭生活。而這段從破產到財務自由的華麗變身，總結最重要心法，就在資金管理。

吳牧恩將資產配置分為投資及投機部位。「投資部位，指的是買進後能持續、穩定創造現金流的標的；投機部位，則是任何低買高賣的行為。」他坦言，自己有些賭徒性格，加上熱愛交易，因此自我限制投機占比最多不能超過4成；但一般人投機部位，控制在2成以內較適當。

進一步檢視他的投資配置，6成投資標的中，0050（元大台灣50）約占30%，00878（國泰永續高股息）及其他高股息ETF占10%，剩下20%是營運穩健且長期固定配息的公司，像是富邦金、國泰金、中租、新產、台積電，投資目的是長期持有、穩定領息。

至於4成投機標的則以美股為主。包括QQQ（那斯達克100指數ETF）、MSTR（微策略，高槓桿的比特幣概念股）及IBIT（比特幣ETF）。

「金管會規定，目前國內投資人無法透過複委託方式，交易比特幣相關ETF；因此只能開設海外美股帳戶，配置相關標的。」吳牧恩表示，這部分雖然風險較高，但透過選擇權Covered Call（掩護買權）策略，仍可創造一定現金流，只是對一般投資人來說，操作較複雜。小資族或投資新手，可先從國內發行的相關ETF，如00909（國泰數位支付服務）進行數位資產配置，相對便利。



更多鏡週刊報導

達人理財／數學聰明腦也曾輸光積蓄 大學教授靠3心法從破產翻身

破產翻身2／破壞式創新來了！ 教授籲：投資組合該留2%給比特幣

達人理財／不靠保單靠簡單投資 保險講師定時定額年收60萬