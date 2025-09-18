破壞式創新來了！　教授籲：投資組合該留2%給比特幣

▲吳牧恩（左）強調，應配置2%在比特幣相關標的，參與數位貨幣革新。

圖文／鏡週刊

2017年台北科技大學教授吳牧恩參與校務基金投資委員會，建議以定期定額方式買進0050；期間歷經疫情大跌，校務基金帳面一度虧損上千萬元，但因堅持不停扣，持續買進結果，最後績效證明一切。這段過程也成為他日後投資信念，操作風格因此轉變。

吳牧恩回憶當時情景，「疫情期間0050一度大跌3成，有些委員感到恐慌，建議校務基金暫停扣款。但我深知，定期定額最忌諱大跌時停扣，便主張繼續買進，之後證明我的堅持是對的。」過去靠盯盤且複雜的期權策略在市場上衝鋒陷陣的他，也因這次經驗，親身感受到被動投資的力量。

進一步研究後，他發現過去10年單純買進持有0050，報酬率可達254%；但若扣掉10年中漲幅最大的10個交易日，那麼報酬率只剩99%。「這告訴我們一件事，多數漲幅來自少數幾天，若短線進出，可能錯失大漲時機；因此投資最該做的，就是設法留在市場上，避免錯失大漲時刻。」

也因為這項數據，吳牧恩開始減少短線進出，擁抱定期定額。「我將總收入的3成當作生活費，其餘全部投入投資部位，執行日日扣款；固定這樣做的好處在不用費心去猜高低點，可買到平均成本；但會另外再附加條件，當大盤下跌20%時，再加碼扣款。」

而身為研究數位金融的學者，吳牧恩2022年開始接觸比特幣。「數位貨幣是一種破壞式創新，任何人都應該至少配置2%在比特幣相關標的，當作長期避險。」他建議，投資人可留意美股比特幣相關ETF，或直接拿2%的資金存放比特幣。

「相較一般標的，比特幣波動仍大，但跟過去比也小了很多；有段時間波動甚至低於標普500指數，顯示市場已日益成熟；新手投資人可趁回檔，布局小部位資金，感受一下比特幣波動，增加對數位貨幣的了解。」吳牧恩提醒，由於數位貨幣具有全年無休特性，不受傳統金融市場開盤時間限制，可放大投資利潤，但同時風險也會增加，需多留意。

「最佩服老師的一點，正是他能冷靜地分散風險，並依據不同商品週期、特性合理配置，不會因對某些標的特別有信心，就孤注一擲；這樣的資金運用智慧，值得學習。」學生欣鴻說。

另一位學生啟方則分享，「老師曾坦言，自己有過一段窮到吃不起飯的時期，但即便在這樣的困境中，仍能維持投資紀律。這種在逆境下專注、有效管理資金的能力，令人敬佩。」

吳牧恩博士畢業後，曾自恃數學底子好，便自信投入100萬本金操作期權商品，「當時槓桿到2000萬部位，後來遇到歐債危機，市場才跌個5%，我的本金就吞噬殆盡，嘗到輸光所有積蓄、徹底破產的滋味。」

有著聰明數學腦的他，歷經歐債破產，之後翻轉財富命運，現在靠著投資帶來的穩定現金流就能安穩生活。他吐實，真正讓自己翻身的關鍵，絕非1、2次暴利，而是做好資金分配，將收入自動投入能創造金流的標的。



