AI與Deep Tech熱潮延燒　工研院創新公司總經理余宛如獲邀劍橋科技週大使

▲AI與Deep Tech熱潮延燒　工研院創新公司總經理余宛如獲邀劍橋科技週大使。

▲余宛如受邀擔任劍橋科技週講者，分享推動台灣新創國際擴張的經驗。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

工研院創新公司總經理余宛如本週出席在英國劍橋舉辦的「劍橋科技週」（Cambridge Tech Week），並以講者身份分享台灣深科技（Deep Tech）新創走向國際的實戰經驗。余宛如的演講不僅獲得與會者熱烈迴響，更進一步受到主辦方邀請，成為今年的「劍橋科技週大使」，積極推動台英高科技領域的交流與合作。

余宛如指出，劍橋素有「英國矽谷」之稱，在百年學術殿堂劍橋大學的帶動下，小鎮逐步轉型為全球矚目的高科技重鎮。劍橋孕育了世界頂尖人才與研究成果，更誕生出矽智財大廠ARM、跨國生技藥廠AstraZeneca（阿斯特捷利康）等產業巨擘。如今，這裡更是AI、量子電腦與生物科技的創新基地，Apple、Microsoft、Amazon以及台灣的聯發科等國際科技公司，皆紛紛設立研發據點。劍橋已被譽為全球第三大成功的「大學創新生態系統」，僅次於史丹佛與麻省理工。

她強調，AI正快速推動各領域的科技發展，未來各產業的樣貌將面臨翻轉。在這波趨勢下，台灣與英國在高科技發展上各有優勢與互補空間。英國在AI、量子電腦、生技醫療、農業科技與氣候科技等領域表現領先，而台灣則擁有完整的AI硬體供應鏈與新創能量。若能深化合作，將有潛力大幅加速雙邊高科技產業的發展。

余宛如形容，「劍橋科技週就像是劍橋高科技核心的開放日（Open Day）」，聚集了來自學術機構、新創團隊、創投、政策單位與產業實務人士，交流濃度與深度都相當高，展現劍橋蓬勃的Deep Tech創業氛圍。她也透露，能成為首位受邀出席並擔任大使的台灣代表，得力於當地台僑、英國台大校友會會長吳明璁博士的推薦。未來，她將協助邀請更多台灣人才參與，推動台英高科技領域更深層的互動與合作。

▲余宛如與劍橋科技週主辦單位Cambridge Wireless Ltd CEO Michaela Eschbach 合影。

▲余宛如與劍橋科技週主辦單位Cambridge Wireless Ltd CEO Michaela Eschbach 合影。

▲余宛如（右一）與ARM共同創辦人Chris Curry（左二）夫婦餐敘，中為英國台大校友會會長吳明璁博士以及台僑彭鈴鈴。

▲余宛如（右一）與ARM共同創辦人Chris Curry（左二）夫婦餐敘，中為英國台大校友會會長吳明璁博士以及台僑彭鈴鈴。

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

