輝達（NVIDIA）18日宣布，以每股23.28美元、總額50億美元投資英特爾（Intel）。消息一出，英特爾美股盤前勁揚逾24%，輝達也升逾2%，值得一提的是，台積電ADR盤前則是一度由正轉負跳水，跌逾2%。

外媒提到，輝達的挹注，為美國晶片代工注入活水，不過，輝達並沒有向英特爾授予關鍵的晶片製造訂單。另外，根據雙方聲明內容，輝達與英特爾都沒有說到首批合作產品的上市時間。

業界解析，輝達對英特爾的投資，對於台積電的營收可能因為部分先進製程轉移而有衰退，也有可能造成技術領先的優勢被間接縮短。

根據雙方聲明，輝達將入股英特爾，並與這家昔日勁敵合作開發個人電腦（PC）及數據中心晶片。未來英特爾新一代PC處理器將導入輝達的繪圖技術，同時英特爾也會提供處理器，搭配輝達的AI加速器，共同推出資料中心產品。

此次合作不涉及輝達將關鍵代工訂單轉交給英特爾，但外界認為，這可能對目前為輝達代工先進晶片的台積電帶來潛在威脅。另一方面，長期在伺服器與PC處理器市場與英特爾競爭的超微（AMD），也可能因輝達的支持轉向英特爾而面臨壓力。