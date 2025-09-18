大研生醫舉辦「PTT鄉民雞排」法說會　宣布啟動股票一拆十計畫

▲大研生醫舉辦「PTT鄉民雞排」法說會。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

大研生醫（7780）今（18）日「PTT鄉民雞排法說會」，除說明上市後資金運用規劃與未來營運展望外，也同步分享海外市場最新進度。公司指出，日本市場自年初正式啟動營運以來，表現持續強勁，第二季營收較第一季大幅成長343.55%，展現海外布局的成果。總經理林東慶更藉此宣布將正式啟動股票分割一拆十計畫，藉此提升市場流動性並擴大投資人參與，展現公司持續深耕國際市場、強化股東價值的決心。

此次活動睽違三年再度登場，由董事長張家銘以「資深鄉民」身份親自於PTT發文號召，短時間內即吸引超過600名網友熱情響應，擠爆現場。大研生醫更準備總價值逾新台幣4,000元的豪華伴手禮，包括公司主力保健品、iPair愛情公寓鑽石會員資格，以及「雞排與珍奶」的經典鄉民組合，被網友盛讚為「史上最佛心的法說會」，有網友紛紛表示「終於等到第三屆」、「用心ㄟ鄉民董仔」，更有網友笑言「每次都有參加，根本像是回娘家同樂會了！」

總經理林東慶指出，公司自今年1月正式啟動日本市場營運以來，已展現亮眼成績，第二季營收相較第一季成長343.55%。他也表示，對於日本市場前景持續樂觀，未來將加大投資力度，以深耕當地市場。

展望未來，林東慶強調，大研生醫掛牌上市後，將善用資本市場資源，規劃約八成資金投入台灣、日本與澳洲保健品市場的營運與投資併購；另約兩成資金將用於推動「大研大健康退休養生村」等新計畫，完整布局未來10年的樂齡照護藍圖。他表示：「大研生醫的初衷是守護家人健康，未來更要成為亞洲健康領導品牌。」

大研生醫深耕保健品市場多年，主要產品涵蓋三高保健、視力保健、益生菌等多元產品線，近五年年均營收複合成長率（CAGR）高達88%，其中高濃度魚油更是穩居銷售市佔率第一，展現強勁市場競爭力。海外布局方面，公司已在日本成立子公司並展開營運，同時積極開拓澳洲等亞太市場，將持續結合數位化營運模式與科學實證優勢，持續擴大品牌影響力。

尚凡國際的子公司大研生醫已在9月9日正式掛牌上市，2025年上半年合併營收達7.89億元，淨利1.43億元，每股稅後盈餘（EPS）達2.4元，年增率分別達50.57%及4,098.5%，營運成果表現強勁。