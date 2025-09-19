輝達讓英特爾股價大漲！美國政府「1個月前投資」帳面賺49億美元

▲輝達在18日宣布投資英特爾50億美元。（示意圖／路透）

記者許凱彰／綜合外電

輝達（NVIDIA）在18日丟出「投資英特爾」的市場巨彈，讓英特爾（Intel）盤前就一度飆漲24%、開盤後更一度漲破27%創下英特爾40年來最大漲幅。值得一提的是，美國政府8月才在美國總統川普（Donald Trump）的協議下，收購英特爾10%的股份。

「輝達的投資，被市場視為英特爾的救命錢」。隨著川普促成的收購協議，美國政府持有英特爾10%的股份。英特爾股價在盤中一度攀升到31.79美元，同時美國政府所持有的10%股份市值提升到約140億美元，相較一個月前，帳面的未實現損益就達到49億美元。

除了輝達與美國政府，日本科技投資公司軟銀在8月美國政府計畫出手入股英特爾後，也針對英特爾投資20億美元，約取得英特爾2%的股份，也在這波的推升下堆高了帳面損益。

據了解，英特爾近年來因為在先進製程上的技術相對落於腳後、產品性能也受到競業的威脅，去年虧損近190億美元，今年上半年又虧損37億美元。

輝達執行長黃仁勳表示，這次歷史性的合作將輝達的AI技術與加速運算堆疊，加上英特爾的CPU和x86生態系統結合，實現了兩大世界級平台的連動；輝達與英特爾將攜手拓展生態系統，為下一個運算時代做準備。